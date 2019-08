Η «Κρουέλα Ντε Βιλ» της Εμα Στόουν είναι πανκ ροκ

Αγνώριστη και με μια άκρως αντισυμβατική εμφάνιση που θυμίζει την Βίβιαν Γουέστγουντ, την ενδυματολογική «πρωθιέρεια» του πανκ ροκ, εμφανίζεται η Εμα Στόουν στην πρώτη της φωτογραφία ως «Κρουέλα ντε Βιλ» που έδωσε στη δημοσιότητα η Ντίσνεϊ.

Στην φωτογραφία που δόθηκε στη δημοσιότητα στο πλαίσιο της D23 Expo, ενός μεγάλου event για τους φαν της Ντίσνεϊ που λαμβάνει χώρα ετησίως στο Αναχαϊμ.

Οπως τονίζει η Telegraph, η ταινία, με τίτλο «Κρουέλα», θα εστιάζει στα νεότερα χρόνια της μοχθηρής ηρωίδας, εξηγώντας -μεταξύ άλλων- πώς ενώ στην αρχή λάτρευε τα Δαλματίας, στην συνέχεια αναπτύχθηκε η απέχθειά της για τα σκυλιά.

Συνεπώς το φιλμ -που θα διαδραματίζεται στο Λονδίνο της δεκαετίας του ’70- θα αποτελέσει το prequel της ταινίας «Τα 101 σκυλιά της Δαλματίας».

Οσο για το καστ που θα πλαισιώνει την Στόουν, αυτό θα περιλαμβάνει αρκετά ηχηρά ονόματα, όπως η Εμα Τόμσον και ο Τζόελ Φράι, ενώ τη σκηνοθεσία της ταινίας έχει αναλάβει ο Κρεγκ Γκιλέσπι.

Θυμίζουμε ότι την εμβληματική κακιά της Disney είχε υποδυθεί με μεγάλη επιτυχία η Γκλεν Κλόουζ το 1996 και το 2000.

Η ταινία με τα χαριτωμένα κουτάβια, η οποία βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα του 1956 της Ντόντι Σμιθ, πρωτοκυκλοφόρησε το 1961 στην animation εκδοχή της.

Η ταινία θα κυκλοφορήσει στις αμερικανικές αίθουσες στις 28 Μαΐου 2021.

Here’s your first look at Emma Stone as Cruella de Vil in Disney’s Cruella. The film, also starring Emma Thompson, Paul Walter Hauser, and Joel Fry, comes to theaters May 28, 2021. #D23Expo pic.twitter.com/KqxJ0yMYQ3

— Walt Disney Studios (@DisneyStudios) 24 Αυγούστου 2019