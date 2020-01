Τα μοντέλα που ξεγυμνώνονται για να βοηθήσουν την Αυστραλία

Η Αυστραλία βρίσκεται, εδώ και μήνες, σε μία συνεχή μάχη με τις φλόγες. Η πύρινη λαίλαπα έχει σκοτώσει τουλάχιστον 24 ανθρώπους και αμέτρητα ζώα. 1.400 σπίτια έχουν καταστραφεί, εκατομμύρια στρέμματα γης έχουν καεί και το καλοκαίρι στο νότιο ημισφαίριο δεν είναι καν κοντά στο τέλος του.

Οι εικόνες από την καταστροφή κάνουν, εδώ και εβδομάδες, τον γύρο του κόσμου, αγγίζοντας πολλούς ανθρώπους, αρκετοί από τους οποίους θέλουν να βοηθήσουν τους πολίτες και τα ζώα της Αυστραλίας. Ενας τέτοιος άνθρωπος είναι η Κέιλεν Γουόρντ, μοντέλο από το Λος Αντζελες που ειδικεύεται στο γυμνό .

Η Κέιλεν είχε δει από πρώτο χέρι την ζημία που οι φλόγες μπορούν να προκαλέσουν, όταν οι περυσινές πυρκαγιές στην Καλιφόρνια έσπειραν τον όλεθρο στην οικογένεια και στους φίλους της και έτσι αποφάσισε να βοηθήσει… με τον δικό της τρόπο.

Στις 3 Ιανουαρίου έγραψε στους 30.000 ακόλουθους της στο Twitter ότι θα έστελνε μία γυμνή φωτογραφία του εαυτού της σε όποιον δώριζε 10 ή παραπάνω δολάρια σε φιλανθρωπικές οργανώσεις που προσφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια στην Αυστραλία.

Αυτό είναι το tweet-κάλεσμα της κυρίας Γουόρντ

I’m sending nudes to every person who donates atleast $10 to any one of these fundraisers for the wildfires in Australia. Every $10 you donate = one nude picture from me to your DM. You must send me confirmation that you donated.

Please RT #AustraliaOnFire #AustraliaFires pic.twitter.com/VIgzCUy6Wf — THE NAKED PHILANTHROPIST (@lilearthangelk) January 4, 2020

«Είναι ένα πολύ καλό κίνητρο για ανθρώπους που κανονικά δεν θα συνεισέφεραν, όσο κακό και αν ακούγεται», δήλωσε στους λονδρέζικους Times .

Η κρίση του 20χρονου μοντέλου φαίνεται πως ήταν σωστή, καθώς από την πρώτη κιόλας ημέρα είχε συντελέσει στη δωρεά περίπου 5.000 δολαρίων, ενώ μια εβδομάδα μετά ισχυρίζεται πως ο αριθμός έχει ξεπεράσει το ένα εκατομμύριο.

Για να παραλάβει κανείς τις πολυπόθητες, απ’ ό,τι φαίνεται, φωτογραφίες πρέπει πρώτα να στείλει και μία φωτογραφία της απόδειξης πληρωμής. Η Κέιλεν γνωρίζει πως υπάρχει η πιθανότητα κάποιες από τις αποδείξεις να μην είναι γνήσιες, αλλά έχει δημοσιεύσει στοιχεία που αποδεικνύουν ότι αποσπά πολλαπλές καταθέσεις ανά λεπτό και η ίδια πιστεύει ότι λίγες από αυτές είναι ψεύτικες.

Η πρωτοβουλία της έχει εμπνεύσει και άλλους. Μια 26χρονη γυναίκα από το Κολοράντο, επίσης στις ΗΠΑ, που χρησιμοποιεί το όνομα Λάνα Εβανς, είδε το τιτίβισμα της Κέιλεν και έκανε μια παρόμοια ανάρτηση. Αφότου το ποσό που είχε μαζέψει ξεπέρασε τα 2.000 δολάρια, σταμάτησε το μέτρημα. Σύμφωνα με την ίδια, υπάρχουν άλλες 20 γυναίκες που ακολουθούν την ίδια τακτική και αυτός ο αριθμός είναι πολύ πιθανόν να έχει αυξηθεί.

I’m sending nudes to every person who donates at least $10 to any one of these fundraisers for the wildfires in Australia! Every $10 you donate= one nude pic to your DM. You must send confirmation that you donated.

Get those good karma points in ❤️

Please RT! pic.twitter.com/qUosotnhvs — Lana Evans (@Lana_x_Evans) January 5, 2020



Φυσικά, δεν είναι η πρώτη φορά στην ιστορία που η ομορφιά συγκεκριμένων ανθρώπων έχει χρησιμοποιηθεί για καλούς σκοπούς. Συχνά διεξάγονται καλλιστεία με μαγιό ή εκδίδονται ημερολόγια με ημίγυμνα μοντέλα, των οποίων τα κέρδη δίνονται σε φιλανθρωπίες, αλλά σίγουρα δεν είναι το ίδιο άμεσα και αποτελεσματικά όσο η μέθοδος με τις γυμνές φωτογραφίες.

Οπως ήταν λογικό, η ιστορία της Κέιλεν Γουόρντ, που μέχρι πρότινος έβγαζε το ψωμί της μέσω της πορνογραφικής συνδρομητικής υπηρεσίας OnlyFans και μέσω του μόντελινγκ, έγινε γρήγορα βάιραλ. Πριν αρχίσει την πρωτότυπη φιλανθρωπική της καμπάνια είχε περίπου 30.000 ακολούθους στο twitter, τώρα είναι λίγες μόνο χιλιάδες μακριά από τις 400.000, αλλά χωρίς τον λογαριασμό της στο Instagram. Ο γίγαντας των social media, που είναι ιδιοκτησία του Facebook, ανακοίνωσε πως δεν επιτρέπει στους χρήστες του να προσφέρουν γυμνές φωτογραφίες.

$10,000 and counting has been raised for the Australia Fires thanks to you guys! #AustraliaFires #AustraliaIsOnFire pic.twitter.com/4K3lPcNwFF — THE NAKED PHILANTHROPIST (@lilearthangelk) January 4, 2020

Σε όσους αμφισβητούν τις μεθόδους της, «Η Γυμνή Φιλάνθρωπος», όπως αυτοχαρακτηρίζεται, απαντά: «Για να είμαι ειλικρινής, δεν νομίζω ότι θα υπάρξει άνθρωπος που ταλαιπωρείται από τις πυρκαγιές ο οποίος θα πει: ”Ω, δεν θέλω τα χρήματα επειδή προήλθαν από μία κοπέλα που πουλάει τις γυμνές φωτογραφίες της”»