Για πρώτη φορά μια γυναίκα στο «τιμόνι» των Financial Times

Η Ρούλα Καλάφ θα γίνει η πρώτη γυναίκα διευθύντρια στην 131ετή ιστορία των Financial Times.

Η Καλάφ στα 23 της χρόνια στην εφημερίδα έχει διατελέσει υποδιευθύντρια, επικεφαλής του τμήματος εξωτερικών ειδήσεων καθώς και εκείνου για τη Μέση Ανατολή.

Τα τελευταία χρόνια είχε επιδιώξει να αυξήσει τον αριθμό των γυναικών δημοσιογράφων και των αναγνωστριών της εφημερίδας.

Όπως τονίζει η Guardian, η δημοσιογράφος από τον Λίβανο θα είναι μαζί με την Κάθριν Βάινερ [της Guardian] μια από τις λίγες γυναίκες που είναι διευθύντριες μεγάλων εφημερίδων στη Βρετανία.

Προτού πάει στους FT το 1995, η Καλάφ εργαζόταν στο περιοδικό Forbes στη Νέα Υόρκη και έχει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών από το Πανεπιστήμιο Κολούμπια.

«Είναι μεγάλη τιμή να διορίζομαι διευθύντρια των FT, του σπουδαιότερου δημοσιογραφικού οργανισμού στον κόσμο», δήλωσε. «Αδημονώ να οικοδομήσω πάνω στα εξαιρετικά επιτεύγματα του Λάιονελ Μπάρμπερ και είμαι ευγνώμων για την καθοδήγησή του όλα αυτά τα χρόνια», πρόσθεσε η Καλάφ.

Some personal news: am thrilled to be appointed the next FT editor. What a privilege to follow the great ⁦@lionelbarber⁩ pic.twitter.com/Sboqw48lhR

— roula khalaf (@khalafroula) November 12, 2019