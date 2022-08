Εντοπίστηκαν επί ελληνικού εδάφους οι μετανάστες που βρίσκονταν σε νησίδα του Eβρου

Μεγάλη επιχείρηση διάσωσης 38 μεταναστών πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα στην περιοχή των Λαβάρων στον Eβρο από την ΕΛ.ΑΣ. με τη συνδρομή και άλλων κρατικών υπηρεσιών.

Οπως ανακοινώθηκε, οι μετανάστες εντοπίστηκαν μετά «από νεότερες πληροφορίες και εκτεταμένες έρευνες» σε νησίδα 4 χιλιόμετρα νοτίως από τις συντεταγμένες εκτός της ελληνικής επικράτειας που είχαν δηλωθεί ως αρχική θέση προ ημερών.

Κατά την αστυνομία, η ομάδα των μεταναστών, που κατά δήλωση τους είναι από τη Συρία, αποτελείται από 22 άνδρες, 9 γυναίκες και 7 παιδιά, ενώ μία από τις γυναίκες είναι εγκυμονούσα.

Ολοι τους μεταφέρθηκαν σε χώρο προσωρινής φιλοξενίας. Οι διασωθέντες «είναι σε πολύ καλή κατάσταση» ενώ η έγκυος μεταφέρθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο, δήλωσε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Νότης Μηταράκης.

Η @hellenicpolice βρήκε σε ελληνικό έδαφος τους 38 μετανάστες, 4χλμ νοτιότερα της νησίδας στον #Εβρο, καθώς και μία βάρκα που τους μετέφερε. Είναι σε πολύ καλή κατάσταση, δηλώνουν Σύροι και η έγκυος μεταφέρεται προληπτικά στο νοσοκομείο. — Νότης Μηταράκης – Notis Mitarachi (@nmitarakis) August 15, 2022

Νωρίτερα την ίδια ημέρα, ελληνικά και ξένα ΜΜΕ είχαν μεταδώσει πως οι μετανάστες εντοπίστηκαν επί ελληνικού εδάφους, πιθανότατα μετά από μετακίνησή τους.

Τα προηγούμενα 24ωρα, η ΕΛ.ΑΣ. ισχυριζόταν πως κάτι τέτοιο δεν ισχύει, σε αντίθεση με όσα υποστήριζαν ορισμένες ΜΚΟ.

We got this msg fm the Syrian refugee who was stuck with 38 others on a Greek islet. They’re now on the mainland with a sick child and a pregnant woman who’s bleeding. They called for help but were told the police not an ambulance wld respond. More ⁦@Channel4News⁩ tonight pic.twitter.com/sTMsVL6FzO — Lindsey Hilsum (@lindseyhilsum) August 15, 2022

! Breaking: the #εβρος refugees were found by @hellenicpolice on Greek soil 4km from the islet. https://t.co/v7Z4YSTwPv — Giorgos Christides (@g_christides) August 15, 2022

Η υπόθεση είχε λάβει διαστάσεις εξαιτίας και των αναφορών περί ανήλικου θύματος μεταξύ των μεταναστών που φέρονται να είχαν εγκλωβιστεί επί ημέρες σε νησίδα του ποταμού Εβρου, με την Υπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, η οποία εξέφρασε «σοβαρή ανησυχία» για την ασφάλεια και την ευημερία όλων τους, έκανε γνωστό πως έλαβε αναφορές για «ένα παιδί (σ.σ. από την ομάδα αυτή των μεταναστών) που έχει ήδη βρει τραγικό θάνατο».

Η αστυνομία δεν αναφέρθηκε, στη νέα ανακοίνωσή της, στη συγκεκριμένη καταγγελία ενώ μία ημέρα πριν, την Κυριακή, είχε διαβεβαιώσει πως «από την πρώτη στιγμή που υπήρξε πληροφόρηση για ενδεχόμενη παρουσία μεταναστών σε νησίδα στον Εβρο, η Ελληνική Αστυνομία έκανε αλλεπάλληλες έρευνες» και ότι οι δυνάμεις της «προστατεύουν τα ελληνικά και ευρωπαϊκά σύνορα και ασφαλώς την ανθρώπινη ζωή, που αποτελεί πρώτιστη αξία».

Ενας αξιωματούχος της ελληνικής αστυνομίας, ο οποίος μίλησε στο στο Associated Press υπό τον όρο της ανωνυμίας, διευκρίνισε ότι η αστυνομία δεν εντόπισε νεκρό παιδί, στο πλαίσιο των μέχρι ώρας, τουλάχιστον, ερευνών.

We continue to be gravely concerned for the safety and wellbeing of some 40 people allegedly stranded on an islet at the Greece-Türkiye border.⁰According to reports received a child has tragically already died. Unless urgent action is taken, we fear further lives remain at stake — UNHCR News (@RefugeesMedia) August 13, 2022

Με αφορμή τις εξελίξεις στην υπόθεση των μεταναστών του Εβρου, ο ΣΥΡΙΖΑ ζήτησε να μάθει πώς εξηγεί η κυβέρνηση «την αιφνίδια “ανακάλυψη” των ανθρώπων αυτών, όταν η ίδια, μέσω του αρμόδιου υπουργού Ν. Μηταράκη και επίσημων ανακοινώσεων της ΕΛ.ΑΣ., διαβεβαίωνε ότι δεν είχε εντοπιστεί ανθρώπινη παρουσία στη νησίδα που ήταν εγκλωβισμένοι». Ρώτησε, μάλιστα, αν η κυβέρνηση «θα ζητήσει συγγνώμη από τον ελληνικό λαό», κατηγορώντας τη «για τις διαρροές ότι επρόκειτο για fake news».

Ακόμη, οι αρμόδιοι τομεάρχες του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης ρώτησαν αν η Αθήνα προέβη «σε οποιαδήποτε κίνηση στον ΟΗΕ ή στην ΕΕ για να αναδείξει τις τουρκικές ευθύνες για τα γεγονότα των τελευταίων ημερών».

Απαντήσεις αναμένεται να δοθούν από την έρευνα που διατάχθηκε, προκειμένου, σύμφωνα με την ΕΡΤ, να διαπιστωθεί ο χρόνος αλλά και ο τρόπος που οι μετανάστες πέρασαν στα ελληνικά σύνορα. Κατά την ίδια πηγή, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη παρακολουθούσε από την πρώτη στιγμή τις εξελίξεις και είχε δώσει εντολή προκειμένου να ενταθούν οι έρευνες, ενώ βρισκόταν σε άμεση επαφή με τον Αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ..

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ. το απόγευμα της Δευτέρας: «Μετά από νεότερες πληροφορίες και εκτεταμένες έρευνες εντοπίστηκε στην παρέβρια περιοχή των Λαβάρων ομάδα παράτυπων μεταναστών, κατά δήλωσή τους από τη Συρία, αποτελούμενη από 22 άνδρες, 9 γυναίκες και 7 παιδιά, ενώ μία από τις γυναίκες είναι εγκυμονούσα. Επισημαίνεται ότι το συγκεκριμένο σημείο είναι περίπου 4 χιλιόμετρα νοτίως, από τις συντεταγμένες εκτός της ελληνικής επικράτειας, που είχαν δηλωθεί ως αρχική θέση προ ημερών. Από τη στιγμή του εντοπισμού τους έχουν σπεύσει προς αρωγή τους οι απαραίτητες δυνάμεις της ΕΛΑΣ και όλων των υπόλοιπων κρατικών υπηρεσιών, για την περίθαλψη των μεταναστών, την παροχή τροφής και νερού και τη μεταφορά τους σε χώρο προσωρινής φιλοξενίας».

