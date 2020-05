Νέα ρεκόρ καύσωνα για Μάιο – τι προβλέπεται για τη Δευτέρα

Στους 41 βαθμούς Κελσίου (C) έφτασε η μέγιστη θερμοκρασία στην Ελλάδα σήμερα το μεσημέρι, συνεπώς ήταν λίγο χαμηλότερη σε σχέση με τη μέγιστη θερμοκρασία του Σαββάτου. Σύμφωνα με τα στοιχεία από τους σταθμούς του δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ)/meteo.gr, η υψηλότερη θερμοκρασία καταγράφηκε στα Αρφαρά Μεσσηνίας και στο Πετροκεφάλι Μοιρών (41,1 C), ενώ ακολούθησαν η Γόρτυνα Ηρακλείου (40,9) και η Πλώρα Ηρακλείου (40,8).

Αρκετά πάντως τοπικά ρεκόρ μέγιστης θερμοκρασίας για μήνα Μάιο έσπασαν στους μετεωρολογικούς σταθμούς του δικτύου του ΕΑΑ-meteo:

Μοίρες Ηρακλείου 41,1 C (ρεκόρ 11 ετών λειτουργίας)

Ωλένη Ηλείας 40,6 C (ρεκόρ 12 ετών λειτουργίας)

Πύργος Ηλείας 39,8 C (ρεκόρ 14 ετών λειτουργίας)

Μεγαλόπολη 39,4 C (ρεκόρ 11 ετών λειτουργίας)

Αμαλιάδα 38,7 C (ρεκόρ 14 ετών λειτουργίας)

Σπήλι Ρεθύμνου 38,2 C (ρεκόρ 13 ετών λειτουργίας)

Ζαχάρω Ηλείας 37,9 C (ρεκόρ 14 ετών λειτουργίας)

Ανδρίτσαινα 36,1 C (ρεκόρ 13 ετών λειτουργίας)

Αθήνα – Γκάζι 35,8 C (ρεκόρ 13 ετών λειτουργίας)

Ζέστη, αραιές νεφώσεις κατά τόπους και αυξημένες συγκεντρώσεις σκόνης αναμένονται τη Δευτέρα. Η θερμοκρασία στα βόρεια ηπειρωτικά θα κυμανθεί από 15 έως 32 βαθμούς, στα κεντρικά ηπειρωτικά από 16 έως 36, στα νότια ηπειρωτικά από 17 έως 38, στα νησιά του Ιονίου από 19 έως 33, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου από 18 έως 35, στα Δωδεκάνησα από 21 έως 38, στην Κρήτη από 18 έως 38 και στα νησιά του υπολοίπου Αιγαίου από 15 έως 31 βαθμούς.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο θα πνέουν από βορειοανατολικές έως νοτιοανατολικές διευθύνσεις έως 3 και τοπικά έως 4 μποφόρ.

Στην Αττική αναμένονται αραιές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 3 και πρόσκαιρα το μεσημέρι και απόγευμα τοπικά έως 4 μποφόρ. Οι συγκεντρώσεις σκόνης στην ατμόσφαιρα θα είναι αυξημένες. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 25 έως 37 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται αραιές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 2 και πρόσκαιρα το μεσημέρι και απόγευμα από νότιες έως νοτιοανατολικές διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ. Οι συγκεντρώσεις σκόνης στην ατμόσφαιρα θα είναι αυξημένες. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 21 έως 30 βαθμούς.