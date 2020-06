Διαδηλωτές ξανά στον Λευκό Οίκο – στρατό στην Ουάσινγκτον έφερε ο Τραμπ

Την ώρα που οι διαδηλωτές συγκεντρώνονταν για άλλη μια φορά έξω από τον Λευκό Οίκο, το αμερικανικό Πεντάγωνο γνωστοποίησε ότι μετέφερε κοντά στην πρωτεύουσα εκατοντάδες άνδρες του στρατού – μέλη της περίφημης 82ης αερομεταφερόμενης ταξιαρχίας, που όπως έγραψαν οι Times του Λονδίνου διατάχθηκαν να μεταβούν από το Φορτ Μπραγκ της Βόρειας Καρολίνας, στη βάση Αντριους 20 χλμ. νοτιοανατολικά της Ουάσινγκτον.

Είναι αυτό μια πρόβα δικτατορίας, όπως φοβούνται πολλοί αντίπαλοι του Ντόναλντ Τραμπ; Ακόμα και σε δεδομένα αρχαίας Ρώμης, ο ρεπουμπλικανός πρόεδρος δεν διέβη τον Ρουβίκωνα. Οι ετοιμοπόλεμοι στρατιώτες της 82ης παρέμειναν σε βάση έξω από την πρωτεύουσα. Αλλά όταν αρχίζουμε να συζητάμε τέτοια, γίνεται κατανοητό ότι κάτι δεν πάει καθόλου καλά στην αμερικανική Δημοκρατία.

Ο ίδιος ο Τραμπ άλλωστε βρυχήθηκε, μέσω Twitter, ότι η Ουάσινγκτον ήταν αυτό το βράδυ το ασφαλέστερο μέρος στη Γη.

Washington, D.C., was the safest place on earth last night!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 2, 2020