Διαδηλωτές έλουσαν με κόκκινη μπογιά τον ρώσο πρεσβευτή στη Βαρσοβία

Φωνάζοντας «Φασίστες, Φασίστες!», διαδηλωτές έλουσαν με κόκκινη μπογιά τον πρεσβευτή της Ρωσίας στην Βαρσοβία κατά την διάρκεια τελετής για το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, το οποίο η Ρωσία γιορτάζει την 9η Μαΐου, χωριστά από την υπόλοιπη Ευρώπη.

Οι εικόνες που μεταδόθηκαν από το πρακτορείο ειδήσεων Ria Novosti, χωρίς ήχο, δείχνουν τον Σεργκέι Αντρέιεφ, λουσμένο με την κόκκινη μπογιά, μαζί με πολλά πρόσωπα της ρωσικής αντιπροσωπείας.

The Russian ambassador to Poland was attacked during an attempt to lay flowers at the cemetery of Soviet soldiers in Warsaw & doused with red paint pic.twitter.com/9l8i6q79do

Πίσω τους είναι ορατές οι ουκρανικές σημαίες που κρατούν οι διαδηλωτές.

Russia’s ambassador to Poland got a facefull of red paint today when trying to lay flowers at the graves of Soviet WWII soldiers in Warsaw. The crowd is chanting “fascists!” pic.twitter.com/hWHGPFnI7M

— Kevin Rothrock (@KevinRothrock) May 9, 2022