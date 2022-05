Μπάιντεν: Πώς έγινα… Μπαϊντενόπουλος και κάνω τον σταυρό μου όπως οι ορθόδοξοι

Πρώτα ήταν η γραβάτα με τη σημαία της Ελλάδας –αυτή, ένα… δώρο από τον πρώην υφυπουργό Εξωτερικών Τέρενς Κουίκ (!), επέλεξε να φορέσει ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν στη συνάντησή του με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Οβαλ Γραφείο και στην επίσημη δεξίωση που ακολούθησε στον Λευκό Οίκο.

Επειτα ήταν το θερμό καλωσόρισμα από την Πρώτη Κυρία Τζιλ Μπάιντεν πριν από τη δεξίωση, με αναφορές στον ελληνικό πολιτισμό, στα υπέροχα νησιά αλλά και το κάλεσμα στις δύο κόρες του κ. Μητσοτάκη, τη Δάφνη και τη Σοφία, να σηκωθούν από τις θέσεις τους για να τις δουν όλοι οι παριστάμενοι.

Και έπειτα, η ίδια η ομιλία του 46ου προέδρου των ΗΠΑ που απέπνεε Ελλάδα.

Ηταν γνωστοί οι δεσμοί με την ελληνοαμερικανική κοινότητα του πολύπειρου αυτού ιρλανδοαμερικανού πολιτικού –ο οποίος προτού γίνει αντιπρόεδρος του Μπαράκ Ομπάμα το 2009, είχε εκλεγεί έξι φορές γερουσιαστής στο Ντέλαγουερ και συμπορεύτηκε με τον εμβληματικό Πολ Σαρμπάνη. Αλλά το να τους παραθέτει σε μια επίσημη εκδήλωση στον Λευκό Οίκο, με τον πλανήτη να παρακολουθεί, δεν είναι συνηθισμένο. Ούτε να κάνει τον σταυρό του όπως τον κάνουν οι ελληνορθόδοξοι. «Εμαθα να τον κάνω… λάθος» αστειεύτηκε.

Ο Τζο Μπάιντεν είπε πολλά για τις σχέσεις του με την ελληνική ομογένεια στις ΗΠΑ. Και περιέγραψε πώς του βγήκε το προσωνύμιο «Μπαϊντενόπουλος», όταν είχε πρωτοβάλει υποψηφιότητα για τη Γερουσία, το 1972, σε ηλικία μόλις 30 ετών.

«Μου αρέσει να αστειεύομαι λέγοντας ότι είμαι γνωστός ως “Τζο Μπαϊντενόπουλος” και στην ελληνοαμερικανική κοινότητα στο Ντέλαγουερ. Κέρδισα μόλις με 3.100 ψήφους διαφορά όταν έθεσα υποψηφιότητα για γερουσιαστής των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Και νομίζω ότι συγκεντρώσαμε το 92% της ελληνικής ψήφου στο Ντέλαγουερ και το παρατσούκλι μού κόλλησε. Μικρός πληθυσμός. Αλλά η αλήθεια είναι ότι έχω την ευλογία να έχω κερδίσει ισόβιες φιλίες και πολιτικούς μέντορες στην ελληνοαμερικανική κοινότητα. Βρήκα έμπνευση στο θάρρος και την ηγεσία της Ελληνορθόδοξης Αρχιεπισκοπής Αμερικής που αγωνίστηκε για κοινωνική δικαιοσύνη. Και πίσω στις μέρες του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ, μέχρι τον Τζορτζ Φλόιντ. Και σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ την εκκλησία», είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Νωρίτερα, εξάλλου, καλωσορίζοντας τον κ. Μητσοτάκη στο Οβάλ Γραφείο, του είχε πει «γεια σας, Τζο Μπαϊντενόπουλος». Για να του απαντήσει ο Πρωθυπουργός: «Μήπως… Μπαϊντενάκης; Μητσοτάκης – Μπαϊντενάκης».

«Νομίζω ότι έχετε δίκιο» αποκρίθηκε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Σε ένα άλλο σημείο της προσφώνησής του στην αίθουσα των δεξιώσεων του Λευκού Οίκου, ο Τζο Μπάιντεν επέτρεψε στον εαυτό του μια «προσωπική σημείωση» όπως είπε: «Είναι υπέροχο να βλέπει κανείς τόσο πολλούς φίλους εδώ σήμερα. Φίλοι όπως ο Αντι και ο Μάικ Μανάτος. Πού είστε, παιδιά; Πίσω, πολύ πίσω. Μεγάλωσα με όλα αυτά τα γεγονότα, όλα αυτά τα χρόνια, από τότε που ήμουν γερουσιαστής και αντιπρόεδρος. Ο πατέρας Αλεξ –που δεν μπόρεσε να είναι εδώ σήμερα–, ήθελα να ξέρει ότι αυτός ήταν ο λόγος που κάνω το σταυρό μου με λάθος τρόπο», τόνισε, κάνοντας τον σταυρό του από τα δεξιά.

«Και ο φίλος μου από το Πανεπιστήμιο του Ντέλαγουερ, ο πρόεδρος Ντένις Ασάνης. Πού είσαι Ντένις; Πρόεδρος του Πανεπιστημίου του Πρέσλι και οι γιοι του, Νικόλας και Δημήτριος. Καλώς ήρθατε, κύριοι. Είναι υπέροχο που είστε και οι δύο εδώ», είπε.

Αργότερα, ο Τζο Μπάιντεν ανάρτησε στον λογαριασμό του στο Twitter και μια φωτογραφία του με το ζεύγος Μητσοτάκη.

«Ηταν τιμή μου που υποδέχτηκα τον Ελληνα Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυρία Μητσοτάκη στον Λευκό Οίκο. Η φιλία, η συνεργασία και η συμμαχία ανάμεσα στα δύο έθνη μας είναι πιο ισχυρές από ποτέ», έγραψε.

It was an honor to host Greek Prime Minister Kyriakos Mitsotakis and Mrs. Mitsotaki for a reception at the White House. The friendship, partnership, and alliance between our two nations is stronger than it has ever been. pic.twitter.com/2DLXuP9yhZ

