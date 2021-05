Ασκηση «Κένταυρος»: Επίδειξη δύναμης από Ελληνες και Αμερικανούς στη Θράκη

Με την ημέρα διακεκριμένων επισκεπτών DV-DAY, παρουσία του διοικητή των αμερικανικών δυνάμεων σε Ευρώπη και Αφρική, στρατηγού Κρίστοφερ Καβόλι, του αμερικανού πρεσβευτή Τζέφρι Πάιατ και του υφυπουργού Εθνικής Αμυνας, Αλκιβιάδη Στεφανή. κορυφώθηκε η μεγάλη άσκηση «Κένταυρος 21» (Immediate Responce / Centaur 21), που πραγματοποιήθηκε στην Ξάνθη στο πλαίσιο της επικαιροποιημένης Συμφωνίας Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας [Mutual Defense Cooperation Agreement (MDCA)] Ελλάδας και ΗΠΑ.

Η άσκηση «Κένταυρος» είναι Τακτική Άσκηση Μετά Στρατευμάτων (ΤΑΜΣ) επιπέδου Ταξιαρχίας, με πραγματικά πυρά, μερικής ανάπτυξης δυνάμεων και αποτελεί μέρος της Πολυεθνικής Άσκησης «DEFENDER EUROPE 21».

Τα σενάρια της περιλαμβάνουν αμυντικές και επιθετικές επιχειρήσεις, αποστολές ασφαλείας και αερομεταφερόμενες επιχειρήσεις με ταυτόχρονη εξέταση θεμάτων Διοικητικής Μέριμνας (ΔΜ).

#HappeningNow Distinguished Visitors' Day in the Petrochori Training Area of Greece for #ImmediateResponse, which is part of #DefenderEurope 21.#StrongerTogether #WeAreNATO pic.twitter.com/76UTiIsrjK

— U.S. Army Europe and Africa (@USArmyEURAF) May 24, 2021