Κι όμως οι Γάλλοι έπαιξαν σωστά με το Γιβραλτάρ

Στο τένις το λένε «ζετέμ». Παίζουν στο club δύο παίκτες που έχουν μεγάλη διαφορά. Ρωτάς για το σκορ. Σου απαντάνε «6-0, 6-1. Ζετέμ». Το οποίο σημαίνει ότι το ματς ήταν για διπλό κουλούρι, 6-0 και 6-0, αλλά ο καλός έδωσε ένα γκέιμ στον αντίπαλο και το δεύτερο σετ πήγε στο 6-1. Από αγάπη και για παρηγοριά. Αν αυτός που πήρε το χαριστικό γκέιμ δεν το έχει καταλάβει, κορδώνεται μετά και λέει σε όποιον έχει διάθεση να τον ακούσει: «Επαιζα με τον τάδε. Όπως καταλαβαίνεις, έχασα, αλλά ένα γκέιμ το πήρα». Αλλά αν έχει μια ιδέα από αθλητισμό νοιώθει όχι μόνο ηττημένος αλλά και μειωμένος.

Κάτι ανάλογο ισχύει για το ματς της Γαλλίας με το Γιβραλτάρ, στο οποίο οι Γάλλοι κέρδισαν με 14-0. Λόγοι για να υπάρχουν αντιρρήσεις ως προς τη σημασία της νίκης υπάρχουν. Το Γιβραλτάρ δεν είναι ακριβώς η υπερδύναμη που η αξία του ηττημένου δίνει δόξα τον νικητή. Επαιζε λόγω αποβολής από το 16 λεπτό με παίκτη λιγότερο. Το σκορ αφορά τα κουίζ: «Ποιο είναι το μεγαλύτερο σκορ ευρωπαϊκής διοργάνωσης εθνικών ομάδων;». Και όχι την ιστορία του ποδοσφαίρου, όπως το 6-3 της Ουγγαρίας επί της Αγγλίας στο Γουέμπλεϊ. Υπάρχει όμως κάτι σίγουρο. Σκόραραν ακόμα και στις καθυστερήσεις. Και οποιοσδήποτε έχει σχέση με τον αθλητισμό καταλαβαίνει πόσο σημαντικό είναι.

Ενας από τους μεγαλύτερους αμερικάνους αθλητικογράφους είναι ο Τζορτζ Πλίμπτον. Πίστευε ότι για να κρίνεις ένα άθλημα θα πρέπει να έχεις δοκιμάσει να παίξεις στο υψηλότερο επίπεδο του. To 1958 ήταν o pitcher σε ένα αγώνα επίδειξης μπέιζμπολ ανάμεσα στην National American League. Το 1971 έπαιξε quarterback για τους Baltimore Colts σε αγώνα επίδειξης αμερικανικού φούτμπολ με τους Detroit Lions. Επαιξε τερματοφύλακας στο χόκεϊ επί πάγου για τους Boston Bruins σε φιλικό πριν την αρχή της σεζόν. Δοκίμασε να παίξει γκολφ σε επίπεδο PGA. Σε όλα ζήτησε να αντιμετωπιστεί σαν one of the boys. Να καταλάβει τι σημαίνει να παίζεις με τέτοιους αντιπάλους και σε τέτοιες ταχύτητες.

Όταν τελειώσει η καριέρα τους, οι παίκτες του Γιβραλτάρ θα έχουν να θυμούνται ότι στο 14-0 οι παίκτες της Γαλλίας απέτισαν τη μεγαλύτερη τιμή. Τους αντιμετώπισαν όχι σαν τίποτα κακομοίρηδες αλλά σαν πραγματικούς αντιπάλους.

