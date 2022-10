Τι πρέπει να λένε οι ηγέτες τους στους λαούς της Δύσης για την Ουκρανία

«Αλλά οι πόλεμοι κερδίζονται επίσης με λόγια, πέρα από πράξεις, και αυτός είναι ένας από τους λόγους που ο πρόεδρος Τζον Φ. Κένεντι, επικαλούμενος τον (αμερικανό δημοσιογράφο και πολεμικό ανταποκριτή) Εντουαρντ Μάροου, είπε ότι ο Ουίνστον Τσόρτσιλ “επιστράτευσε την αγγλική γλώσσα και την έστειλε στη μάχη”», γράφει σε άρθρο του στο The Atlantic ο Ελιοτ Κόεν, καθηγητής στο Center of Advanced International Studies του Πανεπιστημίου Τζονς Χόπκινς και κάτοχος της έδρας Στρατηγικής στο Center for Strategic and International Studies.