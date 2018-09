Πράκτωρ 007: οι καλύτερες και χειρότερες ταινίες του #2

20. Quantum of Solace (2008)

Παρά τον γελοίο τίτλο της –τον χειρότερο όλων των σίκουελ της σειράς- και το γεγονός ότι χλευάστηκε όταν προβλήθηκε, η ταινία δεν ήταν κακή. Ο Ντάνιελ Κρεγκ καθιερώθηκε από την πρώτη του, κιόλας, εμφάνιση στο «Casino Royale» του 2006 και ο Ματιέ Αμαλρίκ είναι ένας πολύ εκκεντρικός κακοποιός.

19. Ο κόσμος δεν είναι αρκετός (The World is not Enough, 1999)

Αν και όχι κακό αυτό το σίκουελ είναι κάπως ξεθυμασμένο και η διάκριση μεταξύ κακοποιού και πρωτοπαλίκαρου φαίνεται να χάνεται ανάμεσα σε τρεις «κακούς», τους Ρόμπερτ Καρλάιλ-Ρενάρ, Ρόμπι Κόλτρεϊν-Ζουκόφσκι και τον Γκόλντι-Μπούλιον, τον Τζαμαϊκανό με τα χρυσά δόντια.

18. Επιχείρηση Χρυσά Μάτια (GoldenEye, 1995)

Ο Πιρς Μπρόσναν είχε προταθεί και στο παρελθόν (το 1987) για το ρόλο του Τζέημς Μποντ αλλά είχε αρνηθεί καθώς δεσμευόταν από το συμβόλαιο του στην τηλεοπτική σειρά «Remington Steele». Τελικά στα 42 του, κομψός και άνετος, υποδύεται τον 007 στο πρώτο φιλμ που δεν σχετίζεται με κείμενο του Ιαν Φλέμινγκ και ο ρόλος λες και ήταν κομμένος και ραμμένος στα μέτρα του ενώ θα εμφανιστεί άλλες τρεις φορές στο μέλλον. Ως χαρακτήρας είναι πιο κυνικός, διαθέτει χιούμορ και Mercedes αντί για Aston Martin. To ντεμπούτο της, όμως, κάνει και η Τζούντι Ντεντς ως Μ.

17. Επιχείρηση Κινούμενος Στόχος (A View to a Kill, 1985)

Είναι ο τελευταίος Τζέιμς Μποντ με πρωταγωνιστή τον Ρότζερ Μουρ, ο οποίος θα αποχωρήσει μάλλον άδοξα από τον ρόλο που τον καθιέρωσε, καθώς το σίκουελ ήταν ένα από τα πιο βαρετά της σειράς. Τελευταία θα είναι και η εμφάνιση της Λόις Μάξουελ ως Μάνιπενι. Στα ατού της ταινίας το δίδυμο των κακών, που υποδύονται ο Κρίστοφερ Γουόκεν στο ρόλο του διαστροφικού μεγιστάνα Ζορίν και η Γκρέις Τζόουνς, το δεξί του χέρι.

16. Moonraker (1979)

Φαντασμαγορική (και καρτουνίστικη) ταινία, σαφώς επηρεασμένη από τον «Πόλεμο των Αστρων» (η πρώτη ταινία με τον ομώνυμο τίτλο προβλήθηκε το 1977), ταξιδεύει τους θεατές από το Ρίο ντε Τζανέιρο στη Βενετία, και από τους πύργους της Γαλλίας στο Διάστημα. Είναι η ενδέκατη κατά σειρά και βλέπεται μόνο χάρη στις εντυπωσιακές σεκάνς δράσης. Πρόκειται για την κλοπή ενός διαστημικού λεωφορείου, αλλά αυτό το ταξίδι στο Διάστημα δεν μπορεί να αποκρύψει το γεγονός ότι ο Μουρ μοιάζει κάπως βαριεστημένος.

15. Στην Υπηρεσία της Αυτής Μεγαλειότητος (On Her Majesty’s Secret Service, 1969)

Το ρόλο του Μποντ αναλαμβάνει αυτή τη φορά ο Τζορτζ Λέιζενμπι, μοντέλο από την Αυστραλία, αλλά δεν τα κατάφερε όπως θα ήθελαν οι παραγωγοί αφού δεν τον ξανακάλεσαν. Η ταινία ήταν σημαδιακή γιατί ο Μποντ παντρεύεται με την Τρέισι Ντράκο -Νταϊάνα Ριγκ, την οποία όμως δολοφονεί ο Ερνστ Σταύρο Μπλόφελντ -Τέλι Σαβάλας, αρχηγός της S.P.E.C.T.R.E. την ημέρα του γάμου τους, εξ ου και ο πράκτορας εμφανίζεται πλέον ως φανατικός εργένης στις επόμενες ταινίες.

14. Τα διαμάντια είναι παντοτινά (Diamonds Are Forever, 1971)

Η ταινία υπήρξε τεράστια εμπορική επιτυχία. Η Σίρλεϊ Μπάσεϊ ερμηνεύει εκπληκτικά το τραγούδι των τίτλων, έγινε εξάλλου γνωστή χάρη σε αυτό αλλά και τα σάουντρακ ακόμη δύο ταινιών του Τζέιμς Μποντ, τις «Goldfinger» και «Moonraker». Αν και ήδη πιο δύσκαμπτος, ο Κόνερι επέστρεψε (ήταν πολλά τα λεφτά για να αρνηθεί). Ο Τσαρλς Γκρέι παίζει μάλλον βαρετά τον κακό Ερστ Μπλόφελντ που θέλει να χρησιμοποιήσει τα διαμάντια για να φτιάξει ένα διαστημικό λέιζερ. Το κορίτσι του Μποντ υποδύεται η Τζιλ Σεν Τζον, ο Χένρι Κίσινγκερ, όμως, πραγματικός φίλος της ηθοποιού, θα ήταν καλύτερος στο ρόλο του κακού.

13. Το αύριο ποτέ δεν πεθαίνει (Tomorrow never Dies, 1997)

Αν και υποτιμημένο ήταν ένα καλό σίκουελ του 007: σημειώστε ότι είναι ένα από τα λίγα έργα που σατιρίζουν τον Ρούπερτ Μέρντοχ και τα επεκτατικά του σχέδια στην Κίνα, θέμα ταμπού στα media την δεκαετία του 1990. Η υπόθεση; Ο Μποντ και μια κινέζα συνάδελφός του θα αποτρέψουν τα σχέδια ενός βαρόνου των μίντια να δημιουργήσει θερμό επεισόδιο στην Άπω Ανατολή, για να έχει την αποκλειστικότητα της τηλεοπτικής μετάδοσής του. Διασκεδαστικός στο ρόλο του κακού μεγιστάνα ο Τζόναθαν Πράις.

12. Octopussy (1983)

Διασκεδαστική μεν αλλά εξωφρενικά γελοία με τον Ρότζερ Μουρ να φοράει ακόμη και κοστούμι γορίλα… Το σενάριο προέκυψε από τη συρραφή δύο διηγημάτων του Φλέμινγκ, των «The Property of a Lady» και του «Octopussy», και είναι τόσο αισθητή ώστε θυμίζουν επεισόδια από διαφορετικές ταινίες. Την ίδια χρονιά, εξάλλου, κυκλοφόρησε και το «Ποτέ μην ξαναπείς ποτέ», με την επιστροφή του Κόνερι σε μια ανεξάρτητης παραγωγής ταινία Τζέιμς Μποντ.

11. Η Κατάσκοπος που με αγάπησε (The Spy Who Loved Me, 1977)

Η Κάρλι Σάιμον, που έγινε γνωστή με το υπέροχο «You’re So Vain», τραγούδησε το «Nobody Does It Better», ένα από τα πιο αγαπημένα τραγούδια της σειράς Μποντ. Στην ταινία εμφανίστηκε όμως και ο γιγαντόσωμος «Σαγόνας»-Ρίτσαρντ Κιλ, ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους κακούς της σειράς, ο οποίος ξανάπαιξε πλάι στον Ρότζερ Μουρ δύο χρόνια αργότερα στο «Moonraker».

