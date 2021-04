Οταν οι σταρ φεύγουν, οι τηλεθεατές δεν συγχωρούν

Ηταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής του «Bridgerton», της εξαιρετικά επιτυχημένης σειράς του Netflix που φέρει την υπογραφή της περίφημης Σόντα Ράιμς και που έχουν ήδη παρακολουθήσει δεκάδες εκατομμύρια νοικοκυριά σε όλον τον κόσμο. Ομως ο αμφιλεγόμενος όσο και ωραίος και σέξι «Δούκας του Χέιστινγκς» τον οποίο υποδύεται ο Ρεγκέ-Ζαν Πέιτζ, παρότι έκαψε καρδιές ανά την υφήλιο στον πρώτο κύκλο της σειράς, θα απουσιάζει από τον δεύτερο κύκλο, τα γυρίσματα του οποίου έχουν ήδη αρχίσει.

Σε κείμενό του ο Αντόνιο Ντιπολίνα, τηλεκριτικός της La Repubblica, ερμηνεύει την αποχώρησή του στο πλαίσιο μιας μακροχρόνιας παράδοσης που θέλει τον ή την ηθοποιό που κυριαρχεί σε μία σειρά, και σαγηνεύει τους πάντες, ξαφνικά να αποχωρεί, αφήνοντας στα κρύα του λουτρού το φανατικό κοινό του.

Αυτό συνέβη, για παράδειγμα, με τον «δρα Νταγκ Ρος», τον οποίο υποδυόταν ο Τζορτζ Κλούνεï στη διάσημη τηλεοπτική σειρά «Στην Εντατική» (ER) των 15 κύκλων και των 331 επεισοδίων που προβαλλόταν από τον Σεπτέμβριο του 1994 έως τον Απρίλιο του 2009. Ο βραβευμένος αμερικανός ηθοποιός, σεναριογράφος, σκηνοθέτης, παραγωγός και φιλάνθρωπος αποχώρησε κάποια στιγμή από το καστ, αφήνοντας εμβρόντητο το τηλεοπτικό κοινό. Επέστρεψε, ωστόσο, στη συνέχεια, ζητώντας πολύ περισσότερα χρήματα για να συμμετάσχει σε λίγα επεισόδια, ενώ η τηλεθέαση της σειράς είχε μειωθεί σημαντικά.

Ο ιταλός ειδικός επιστρέφει στο παρελθόν των τηλεοπτικών σειρών, στη δεκαετία του 1980, και στο θρυλικό «Dallas», υπενθυμίζοντας ότι και o Πάτρικ Ντάφι, έχοντας κουραστεί να υποδύεται τον «Μπόμπι Ιουινγκ», έχασε τη ζωή του σε ένα αυτοκινητικό δυστύχημα και αποχώρησε. Ομως επέστρεψε και αυτός ξανά, έπειτα από μόλις έναν χρόνο απουσίας, μη μπορώντας να αντισταθεί στα παρακάλια των συντελεστών της σειράς, που προβαλλόταν από τον Απρίλιο του 1978 έως τον Μάιο του 1991.

Ιδιαίτερη περίπτωση αποτελεί και ο διαβόητος «Τσίρο ντι Μάρτσο», ένας εκ των βασικών πρωταγωνιστών της κορυφαίας ιταλικής σειράς «Gomorra» που βασίζεται σε μία ιδέα του Ρομπέρτο Σαβιάνο, συγγραφέα του ομώνυμου βιβλίου, το οποίο μεταφέρθηκε και στον κινηματογράφο με την ομότιτλη ταινία, το 2008. Στο τέλος του τρίτου κύκλου, έχοντας δεχτεί μία σφαίρα στο στήθος, ο «Τσίρο ντι Μάρτσο», ο επονομαζόμενος Αθάνατος, βυθίζεται νεκρός στη θάλασσα ανοιχτά της Νάπολης.

Οι φανατικοί της σειράς απογοητεύτηκαν οικτρά όταν διαπίστωσαν ότι ο αγαπημένος τους ήρωας δεν συγκαταλεγόταν μεταξύ των πρωταγωνιστών του τέταρτου κύκλου. Ο «Τσίρο», ωστόσο, επέστρεψε τελικά, όχι, όμως, στη μικρή, αλλά στη μεγάλη οθόνη, το 2019 με την ταινία «L’immortale».

Σάλο στο παγκόσμιο τηλεοπτικό κοινό προκάλεσε και η ντεμέκ αποχώρηση του «Τζον Σνόου» από το «Game of Thrones». Εγκατέλειψε τα εγκόσμια έχοντας χαρακτηριστεί (αδίκως) προδότης και δεχτεί πάμπολλες μαχαιριές στα σπλάχνα του στο τέλος του πέμπτου κύκλου της επικής σειράς. Αναστήθηκε, ωστόσο, έπειτα από μόλις ένα επεισόδιο, στο δεύτερο του έκτου κύκλου, αποκαθιστώντας την τάξη.

Πάταγο είχε κάνει και η αποχώρηση του «δρος Σέπερντ – MacDreamy» (Πάτρικ Ντέμπσι) από το «Grey’s Anatomy» έπειτα από έντεκα κύκλους. «Συμμετείχα σε αυτή τη σειρά για πολύ καιρό και ήθελα να επικεντρωθώ αλλού» είχε εξηγήσει το 2015 ο αμερικανός ηθοποιός, ο οποίος, όμως, επίσης επέστρεψε στη σειρά χάρη στην οποία κατέστη διάσημος σε όλον τον κόσμο.

Από την «Τόλμη και Γοητεία» (The Bold and the Beautiful) έφυγε ο γοητευτικός Ρον Μος, αλλά παρέμεινε ο «Ριτζ Φόρεστερ» τον οποίο υποδυόταν, ένας εκ των πρωταγωνιστών της σειράς που άρχισε να προβάλλεται το 1987 και δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί, έπειτα από 34 κύκλους. Από το «Baywatch» έφυγε με σκοπό να αφοσιωθεί στον κινηματογράφο η πληθωρική και κατάξανθη Πάμελα Αντερσον και από το «Beverly Hills» o συνετός «Μπράντον Γουόλς», με τον Τζέισον Πρίστλεϊ να δηλώνει πως ο ρόλος του είχε μπαγιατέψει.

Αλλά ο ιταλός τηλεκριτικός θεωρεί ότι η αποχώρηση του «Δούκα του Χέιστινγκς» από το «Bridgerton» είναι η πλέον εντυπωσιακή. Κυρίως γιατί το να είναι σήμερα κάποιος ηθοποιός ένας από τους βασικούς και πιο αγαπητούς πρωταγωνιστές ενός διάσημου σίριαλ, σημαίνει ότι οι προβολείς της δημοσιότητας είναι διαρκώς στραμμένοι πάνω του. Τουλάχιστον πολύ περισσότερο σε σχέση με το παρελθόν, όταν η τηλεόραση αποτελούσε κατά κύριο λόγο εφαλτήριο για μία καριέρα στον κινηματογράφο. Πλέον οι τηλεοπτικές σειρές ανταγωνίζονται με αξιώσεις τις κινηματογραφικές παραγωγές και το γνωρίζουν πολύ καλά αυτό οι ηθοποιοί.

Κατά πόσο θα πληγεί η επιτυχία και η θεαματικότητα του «Bridgerton» από την αποχώρηση του γοητευτικού «Δούκα» θα φανεί στον επόμενο κύκλο της σειράς. Ενίοτε, ωστόσο, κάποιοι ήρωες, παρότι ιδιαίτερα δημοφιλείς, αναγκάζονται να αποχωρήσουν λόγω των νέων ηθών. Το παραδέχτηκε ο Αλεξ Πίνα, ο δημιουργός του «Casa de Papel», μιλώντας για την αποχώρηση του «Berlin» (Πέδρο Αλόνσο), ο οποίος, πέρα από ευφυής και γοητευτικός, ήταν επίσης μισογύνης.

