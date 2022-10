Life: Το περιοδικό που έδωσε στην εικόνα… ζωή

Σύμφωνα με τους διοργανωτές της έκθεσης «Life Magazine and the Power of Photography» (έως τις 16 Ιανουαρίου, στο Μουσείο Καλών Τεχνών της Βοστώνης), μεταξύ της Μεγάλης Υφεσης και του Πολέμου του Βιετνάμ οι περισσότερες φωτογραφίες που τυπώνονταν και απευθύνονταν στο ευρύ κοινό εμφανίζονταν στις σελίδες εικονογραφημένων περιοδικών.