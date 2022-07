ΗΠΑ: Ζητούνται επειγόντως ναυαγοσώστες (-στριες)

Η Χαβάη αποτελεί εξαίρεση, άλλα όλες σχεδόν οι υπόλοιπες αμερικανικές πολιτείες στερούνται ναυαγοσωστών/ναυαγοσωστριών εν μέσω θέρους. Από την Καλιφόρνια έως τη Νέα Υόρκη τα κολυμβητήρια είτε είναι κλειστά είτε υπολειτουργούν και οι ακτές αφύλαχτες.

Για να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα οι εργοδότες άρχισαν να προσφέρουν καλύτερες αμοιβές – 16 δολάρια την ώρα στη Νέα Ορλεάνη, ενώ πέρυσι το ωρομίσθιο δεν ξεπερνούσε τα 12 δολάρια, και 30 δολάρια την ώρα στην Χονολουλού. Μετρίασαν επίσης τις απαιτήσεις τους όσον αφορά την εξωτερική εμφάνιση των υποψήφιων, μην απαιτώντας, πλέον, να θυμίζουν το δυνατόν περισσότερο τους πρωταγωνιστές και τις πρωταγωνίστριες του θρυλικού «Baywatch». Ωστόσο η έλλειψη συνεχίζεται.

Πρακτικά επιβεβαιώνονται οι προβλέψεις της American Lifeguard Association, η οποία από τις αρχές του καλοκαιριού προειδοποιούσε πως το 1/3 των 309.000 δημόσιων κολυμβητήριων των ΗΠΑ κατά πάσα πιθανότητα δεν επρόκειτο να λειτουργήσει.

«Η τελευταία ναυαγοσωστική κρίση στις ΗΠΑ σημειώθηκε πριν από μία εικοσαετία είκοσι χρόνια, εξαιτίας της δραστικής αύξησης των πολυκατοικιών με πισίνες», αναφέρει στο ρεπορτάζ του ο Μικέλε Φαρίνα της Corriere della Sera. Σήμερα το πρόβλημα οφείλεται εν μέρει στον κορονοϊό και εν μέρει στην πολύ χαμηλή ανεργία: με τα κολυμβητήρια και τις παραλίες κλειστές κατά την πρώτη φάση της πανδημίας, οι μέχρι πρότινος φύλακες-άγγελοι των λουόμενων της Αμερικής, άρχισαν να κάνουν άλλες δουλειές.

Σήμερα, ωστόσο, έχοντας επιστρέψει, καλώς ή κακώς, σε μια κατάσταση που δεν διαφέρει πολύ από εκείνη που επικρατούσε πριν από την εμφάνιση του κορονοϊού, το επάγγελμα έχει καταστεί ιδιαίτερα προσοδοφόρο. Στο Φοίνιξ της Αριζόνα προσφέρονται πριμ… πρόσληψης ύψους 2.500 δολαρίων ενώ στην Φιλαδέλφεια οι αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου αναζητούν ναυαγοσώστες και ναυαγοσώστριες και μέσω του TitTok, φτάνοντας, μάλιστα, στο σημείο να προσλαμβάνουν ακόμη και ανθρώπους κάποιας ηλικίας.

Ως ναυαγοσώστρια σε ένα δημοτικό κολυμβητήριο της αμερικανικής μητρόπολης εργάζεται, για παράδειγμα, η Ρόμπιν Μπορλάντο, μια συνταξιούχος ηλικίας 70 ετών που έχει έξι εγγόνια και, πρώτη και τελευταία φορά να επιτηρεί λουόμενους, είχε κληθεί όταν ήταν μόλις 16 ετών.

«Από τη λίμνη Μίσιγκαν έως τον Ειρηνικό Ωκεανό ποτέ δεν είχαν τοποθετηθεί ξανά τόσες πινακίδες με την επιγραφή “Swim at your own risk” (Κολυμπάτε με δική σας ευθύνη)», γράφει ο ιταλός δημοσιογράφος. Λαμβάνοντας υπόψη πως σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της κυβέρνησης κάθε χρόνο στις ΗΠΑ από πνιγμό κατά μέσο όρο χάνουν τη ζωή τους 3.960 άνθρωποι (έντεκα κάθε μέρα) διαπιστώνεται πόσο σοβαρό είναι το πρόβλημα.

Απόλυτα ασφαλείς μπορούν να αισθάνονται μόνον όσοι κολυμπούν στις θάλασσες και στις πισίνες της Χαβάης. Λίγο πριν την έναρξη της θερινής περιόδου στην Υπηρεσία Ασφάλειας Ωκεανών της νησιωτικής αμερικανικής Πολιτείας κενές ήταν μόλις πέντε από τις 235 θέσεις.

