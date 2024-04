Η Μέριλιν πέθανε δύο φορές αλλά σώθηκε μόνο μια

Την ιστορία αυτού του πρώτου παρ’ ολίγον θανάτου της αμερικανίδας ηθοποιού η οποία εγκατέλειψε τα εγκόσμια σε ηλικία μόλις 36 ετών, την αφηγούνται οι Τζος Γιανγκ και Μάνφρεντ Γουέστφαλ στο βιβλίο τους «The Fixer: Moguls, Mobsters, Movie Stars and Marilyn» που θα κυκλοφορήσει την 16η Απριλίου. Ομως, όπως μας πληροφορεί η Λομπάρντι, στο βιβλίο δεν πρωταγωνιστεί η εκρηκτική ξανθιά ντίβα που είχε σαρκικές σχέσεις (μεταξύ πολλών άλλων) και με τον πρόεδρο Τζον Κένεντι και με τον αδελφό του και υπουργό Δικαιοσύνης των ΗΠΑ Μπομπ Κένεντι, αλλά ο διαβόητος ιδιωτικός ντετέκτιβ Φρεντ Οτας, ο οποίος κατάφερε να τη σώσει μόνο μια φορά ενώ τη δεύτερη ενδέχεται, όπως υποστηρίζεται ακόμα από κάποιους, να την άφησε να πεθάνει.

Οσον αφορά το «The Fixer: Moguls, Mobsters, Movie Stars and Marilyn», στις σελίδες του αποκαλύπτεται πως ο Οτας πρώτη φορά την Μέριλιν Μονρόε κλήθηκε να τη συνδράμει το 1956, σώζοντάς την από υπερβολική δόση ηρωίνης.

Το περιστατικό συνέβη ένα ανοιξιάτικο πρωινό, ημέρα Σάββατο, με τον παραγωγό του «Οσο Υπάρχουν Ανθρωποι» (From Here to Eternity) Μπόμπι Αντλερ να επικοινωνεί με τον Οτας στις 9 το πρωί από το «Nate n’ Al’s», ένα αυθεντικό εβραϊκό ντελικατέσεν, που αγαπήθηκε πολύ από ντίβες όπως η Ρίτα Χέιγουορθ, η Αβα Γκάρντνερ και η Ντόρις Ντέι (η οποία λέγεται πως περνούσε κάθε πρωί με το μπουρνούζι της για να πάρει ένα κουλούρι με τυρί κρέμα).