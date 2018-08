ΗΠΑ: Ο πρώην δικηγόρος του Τραμπ δηλώνει ένοχος για σειρά εγκλημάτων

Ένοχος για σειρά οικονομικών αδικημάτων δηλώνει ο πρώην δικηγόρος του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Μάικλ Κόεν, ο οποίος παραδόθηκε στο FBI.

Η εξέλιξη αυτή ήρθε μετά τη συμφωνία στην οποία κατέληξε ο Κόεν με τους ομοσπονδιακούς εισαγγελείς της Νέας Υόρκης, όπως μετέδωσε το ABC News, επικαλούμενο μη κατονομαζόμενες πηγές.

Για την ακρίβεια, ο Μάικλ Κόεν, συμφώνησε να δηλώσει ένοχος για οικονομικά αδικήματα (φοροδιαφυγή, τραπεζική απάτη και παραβίαση των χρηματοδοτικών κανόνων των προεκλογικών εκστρατειών) και να εκτίσει ποινή φυλάκισης. Στο πλαίσιο της συμφωνίας αυτής ο Κόεν θα καταβάλει ένα σημαντικό πρόστιμο, σύμφωνα με το CNN. Ωστόσο, δεν υπάρχει κάποια συμφωνία συνεργασίας με τις Aρχές. Το Politico, που δεν κατονομάζει την πηγή του, ανέφερε ότι ο Κόεν συμφώνησε να παραδεχτεί ενοχή για να γλιτώσει εκατομμύρια δολάρια, να προστατεύσει την οικογένειά του και να περιορίσει την έκθεσή του στο σκάνδαλο.

BREAKING: Michael Cohen has surrendered to the FBI ahead of a 4 p.m. ET court proceeding

Επίσης, δεν έχει καταστεί σαφές ποιες κατηγορίες θα αποδεχθεί, τελικά, ο 51χρονος δικηγόρος.

Σε κάθε περίπτωση, η συμφωνία αυτή θα μπορούσε να αυξήσει τους νομικούς κινδύνους για τον αμερικανό πρόεδρο. Άλλωστε, ορισμένοι εκτιμούν ότι η ο Κόεν μπορεί να παράσχει πληροφορίες στον ειδικό ανακριτή Ρόμπερτ Μιούλερ που ερευνά την ανάμιξη της Ρωσίας στις προεδρικές εκλογές του 2016 και την πιθανή συνεργασία της με το προεκλογικό επιτελείο του Τραμπ.

BREAKING: AP sources: Michael Cohen to plead guilty in New York to charges including campaign finance and bank fraud, tax evasion.

Ο Κόεν υπήρξε πολύ στενός συνεργάτης του Τραμπ επί μία δεκαετία αφού ήταν ο προσωπικός δικηγόρος του στον Οργανισμό Τραμπ και συνέχισε να του παρέχει νομικές συμβουλές και μετά την εκλογή του στην προεδρία. Κάποια στιγμή ο δικηγόρος είχε διαβεβαιώσει ήταν πρόθυμος να «φάει μια σφαίρα» για να προστατεύσει τον Τραμπ. Όμως, η σχέση τους επιδεινώθηκε ραγδαία μετά τις έρευνες που πραγματοποίησε το FBI τον Απρίλιο στο γραφείο, το σπίτι και ένα δωμάτιο ξενοδοχείου όπου έμενε ο Κόεν.

NBC News confirms Michael Cohen has reached a plea deal with federal prosecutors.

He will appear in federal court today at 4PM EST.

