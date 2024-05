Γεωργία: Πολιτική κρίση και ταραχές για νομοσχέδιο ρωσικής έμπνευσης

Δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές κατέβηκαν ξανά το βράδυ της Τετάρτης στους δρόμους, στη Γεωργία, διαμαρτυρόμενοι κατά του αμφιλεγόμενου νομοσχεδίου περί «ξένης επιρροής», που υιοθετήθηκε σε δεύτερη ανάγνωση από το Κοινοβούλιο, παρά την μαζική κινητοποίηση των επικριτών του.

Η χώρα του Καυκάσου αντιμετωπίζει αντικυβερνητικές διαδηλώσεις από τις 9 Απριλίου, αφού το κυβερνών κόμμα, το Γεωργιανό Ονειρο, επανεισήγαγε το νομοσχέδιο που θεωρείται εμπόδιο στις φιλοδοξίες της Γεωργίας να ενταχθεί στην ΕΕ.

Οι βουλευτές υιοθέτησαν χθες σε δεύτερη ανάγνωση με 83 ψήφους υπέρ και 23 κατά, το κείμενο αυτό, το οποίο το κυβερνών κόμμα σκοπεύει να εγκριθεί οριστικά ως τα μέσα Μαΐου, παρά τις κινητοποιήσεις της αντιπολίτευσης τις τελευταίες τρεις εβδομάδες.

Το νομοσχέδιο χρειάζεται ακόμη να εγκριθεί σε τρίτη ανάγνωση και η πρόεδρος Σαλομέ Ζουραμπισβίλι, που βρίσκεται σε σύγκρουση με το κυβερνών κόμμα, αναμένεται να ασκήσει βέτο. Το Γεωργιανό Όνειρο διαθέτει ωστόσο αρκετές ψήφους ώστε να το ξεπεράσει.

BREAKING:

The streets in Tbilisi are absolutely packed with protesters.

The MPs have been evacuated from the parliament as more and more Georgians are coming to the capital city to protest against “the Russian Law”

They are playing the EU anthem

🇬🇪🇪🇺 pic.twitter.com/2e4QnBFVfI

— Visegrád 24 (@visegrad24) May 1, 2024