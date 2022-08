H κρίση και η αποκρουστική απληστία των πετρελαϊκών κολοσσών

Η πανδημία και η εισβολή των Ρώσων στην Ουκρανία δημιούργησαν έναν θανατηφόρο συνδυασμό ενεργειακής και επισιτιστικής κρίσης και πληθωρισμού, από τον οποίο δεν μπορούν να ξεφύγουν ούτε τα πλούσια κράτη. Οι μόνες που φαίνεται να τα έχουν καταφέρει είναι οι πέντε μεγαλύτερες πετρελαϊκές εταιρείες οι οποίες το δεύτερο τρίμηνο του έτους δήλωσαν καθαρά κέρδη 55 δισεκατομμυρίων δολαρίων!

Η θηλειά που σφίγγει τον πλανήτη προκαλεί ασφυξία σε δεκάδες χώρες. Η Σρι Λάνκα κατέρρευσε ήδη, η Ζάμπια, το Πακιστάν και το Λάος είναι οι πρώτες υποψήφιες να την ακολουθήσουν. Εκατοντάδες εκατομμύρια άνθρωποι βρίσκονται στο όριο της πείνας και της εξαθλίωσης, αν δεν το έχουν ήδη περάσει. Και οι Ευρωπαίοι αγωνιούν ενόψει ενός πολύ δύσκολου, όπως προμηνύεται, χειμώνα.

Ομως, οι εταιρείες ορυκτών καυσίμων και οι μέτοχοί τους, κάνουν πάρτι. Το χρήμα ρέει άφθονο, θυμίζοντας τα βουνά από δολάρια του Σκρουτζ στα «Μίκι Μάους».

Οπως σημειώνει η Washington Post, η BP δήλωσε κέρδη 8,5 δισ. δολαρίων για το δεύτερο τρίμηνο, τα μεγαλύτερα εδώ και 14 χρόνια. Η Exxon Mobil έσπασε όλα τα ρεκόρ με καθαρά κέρδη 17,9 δισ. δολαρίων το ίδιο διάστημα. Αντίστοιχα κέρδη-ρεκόρ κατέγραψαν η αμερικανική Chevron, η αγγλική Shell και η γαλλική TotalEnergies.

Και δεν είναι μόνο το πετρέλαιο και το αέριο. Η τιμή του άνθρακα, τον οποίο οι περιβαλλοντολόγοι προσπαθούν σταδιακά να εξαλείψουν, επίσης παρουσιάζει αλματώδη άνοδο. Η Glencore, ο μεγαλύτερος διακινητής άνθρακα στον κόσμο, σημείωσε κέρδη-ρεκόρ το πρώτο εξάμηνο του 2022 και σκοπεύει να δώσει επιπλέον 4,5 δισ. δολάρια στους μετόχους.

Ο γενικός γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, εξέφρασε τον αποτροπιασμό του για τα ιλιγγιώδη αυτά κέρδη, την ώρα που τόσοι άνθρωποι υποφέρουν. «Είναι ανήθικο για τις εταιρείες αυτές να επωφελούνται από την ενεργειακή κρίση σε βάρος των φτωχότερων και των κοινοτήτων τους, με τεράστιο κόστος για το περιβάλλον. Αυτή η αποκρουστική απληστία τιμωρεί τους φτωχότερους και τους πιο ευάλωτους ανθρώπους, ενώ καταστρέφει το σπίτι μας», έγραψε χαρακτηριστικά και απηύθυνε έκκληση στις κυβερνήσεις να φορολογήσουν τα υπερβολικά κέρδη και να αξιοποιήσουν αυτά τα έσοδα για την στήριξη των πιο ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

The combined profits of the largest energy companies in the first quarter of this year are close to $100 billion.

This grotesque greed of the fossil fuel industry and their financiers is punishing the poorest and most vulnerable people, while destroying our only home.

— António Guterres (@antonioguterres) August 4, 2022