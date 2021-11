Το πλαστό εξώφυλλο του Τime με τον αδιόρθωτο Τραμπ

Μια φωτογραφία στο εξώφυλλο του περιοδικού Time είναι αναμφισβήτητα δυνατό χαρτί για κάποιον που φροντίζει την εικόνα του. Πολλώ δε μάλλον όταν αυτός ο κάποιος έχει φιλοδοξίες για τον Λευκό Οίκο, έστω και μύχιες. Ας πάρουμε, όμως, τα πράγματα από την αρχή…

Ηταν Μάρτιος του 2009. Τις ΗΠΑ κυβερνούσε ο Μπαράκ Ομπάμα ο οποίος προσπαθούσε να «συμμαζέψει» τα κόστη για να περάσει ο νόμος Health-Care. Στον τραπεζικό στίβο τα πράγματα ήταν μάλλον δύσκολα καθώς είχαν περάσει μόλις έξι μήνες από την πτώχευση της Lehman Brothers. Στο Χόλιγουντ, πάλι, μεσουρανούσε το αστέρι της Κέιτ Γουίνσλετ (όχι πως έδυσε και ποτέ…). Το περιοδικό Time επιλέγει να κυκλοφορήσει με πρώτο θέμα την βρετανίδα ηθοποιό η οποία λίγες μέρες πριν έχει κερδίσει το Οσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου για την ερμηνεία της στην ταινία «Σφραγισμένα Χείλη» και τίτλο «Καλύτερη ηθοποιός». Κάποιος, όμως, έχει τις αντιρρήσεις του…

Το γκολφ κλαμπ του Μαρ-α-Λάγκο, στη Φλόριντα είναι ένας από τους πολλούς πράσινους παραδείσους της νοτιότερης αμερικανικής Πολιτείας που απευθύνονται σε πλούσιους και συνταξιούχους. Ο μόνος λόγος που το καθιστά ξεχωριστό είναι ότι εκεί διατηρεί μια από τις εξοχικές του κατοικίες ο μελλοντικός πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ο οποίος, σαν σωστός αμερικανός επιχειρηματίας, απολαμβάνει τον ελεύθερο χρόνο του ανάμεσα σε μπαστούνια, μπαλάκια, τρύπες και απέραντες εκτάσεις με γκαζόν, λιμνούλες και αμμοπαγίδες. Τα οποία, ειρήσθω έν παρόδω του ανήκουν κιόλας…

Οι διάσημοι κάθε κλαμπ είναι οι «κράχτες» για πιθανά υποψήφια νέα μέλη, που με χαρά θα έπαιζαν κάποτε μια παρτίδα με έναν σταρ του σινεμά ή έναν επιχειρηματία ή – ακόμα περισσότερο – έναν Πρόεδρο των ΗΠΑ. Στους χώρους του κλαμπ, λοιπόν οι φωτογραφίες και τα δημοσιεύματα για τους rich and famous βρίσκονται σε περίοπτη θέση. Του ίδιου του Τραμπ, πάλι, πιο ψηλά απ’ όλα.

Με ένα πρόβλημα! Το εξώφυλλο του περιοδικού Time με τον αμερικανό πρόεδρο και τον τίτλο «Ντόναλντ Τραμπ: Ο “μαθητευόμενος” είναι τηλεοπτικό σουξέ» δεν υπάρχει. Ή μάλλον, δεν υπήρξε ποτέ. Δεν δημοσιεύτηκε, δεν κυκλοφόρησε. Η ημερομηνία που αναφέρεται με μικρά μαύρα γράμματα στο κόκκινο περιθώριο, Μάρτιος 2009, αφορά το τεύχος με την Κέιτ Γουίνσλετ… «Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι δεν είναι αληθινό εξώφυλλο του Time» σχολίασε η Κέρι Τσίκα, εκπρόσωπος του περιοδικού προς την Ουάσινγκτον Ποστ που αποκάλυψε την προεδρική… σκανταλιά!

Το περιοδικό Time ζήτησε επισήμως από τον όμιλο Τραμπ να εξαφανίσει το συγκεκριμένο πλαστό εξώφυλλο από όλα τα γκολφ κλαμπ της ιδιοκτησίας του. Διότι, όπως μπορεί κανείς να φανταστεί (για τον Τραμπ μιλάμε…), η ίδια κορνίζα υπήρχε σε όλα!

Ουδείς έως τότε είχε ενδιαφερθεί για την αυθεντικότητα του εξωφύλλου, δεδομένου ότι κάποια πράγματα (όπως το πολύ λεπτό για το στυλ του περιοδικού, χαρακτηριστικό κόκκινο περιθώριο) «έβγαζαν μάτι».

A Time Magazine with Trump on the cover hangs in his golf clubs. It’s fake. https://t.co/GbabQP5hXQ pic.twitter.com/EFTEcyasRE

— The Washington Post (@washingtonpost) June 27, 2017