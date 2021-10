CIA: Δεκάδες πράκτορές της εκτελέστηκαν, αιχμαλωτίστηκαν αλλά και αυτομόλησαν

Στην έκθεση, την οποία έλεγξαν και οι New York Times , αναφέρεται ακόμη και ο ακριβής αριθμός των πληροφοριοδοτών που εκτελέστηκαν από πράκτορες ξένων μυστικών υπηρεσιών, πληροφορία άκρως εμπιστευτική, που συνήθως δεν αποκαλύπτεται σε παρόμοιες εκθέσεις.

To 2019 ο Τζέρι Τσαν Σινγκ Λι καταδικάστηκε σε κάθειρξη 19 ετών για τη διαρροή απορρήτων στην κυβέρνηση της Κίνας, ενώ σχεδόν μία δεκαετία νωρίτερα, ο Ναθάνιελ Νίκολσον γλίτωσε παρά τρίχα τη φυλακή, αφότου αποκαλύφθηκε ότι τον είχε πείσει ο ήδη καταδικασμένος για κατασκοπεία και έγκλειστος στη φυλακή πατέρας του να συνεχίσει να πουλά απόρρητες πληροφορίες στη Ρωσία.

«Στο τέλος, κανένας δεν φέρει την ευθύνη όποτε ένας πράκτορας παίρνει στραβό δρόμο», ανέφερε στη νεοϋορκέζικη εφημερίδα ο Ντάγκλας Λόντον, πρώην πράκτορας της CIA και συγγραφέας του βιβλίου «The Recruiter: Spying and the Lost Art of American Intelligence» (Ο στρατολόγος: η κατασκοπεία και η χαμένη τέχνη των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών). «Ενίοτε προκύπτουν καταστάσεις που δεν ελέγχονται, αλλά υπάρχουν περιπτώσεις προχειρότητας και αμέλειας, και άνθρωποι σε ανώτερες θέσεις που δεν θεωρούνται ποτέ υπεύθυνοι», σημείωσε ο πρώην κατάσκοπος.