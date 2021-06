Αν ο επόμενος Παγκόσμιος Πόλεμος γίνει το 2034

Αυτά μαθαίνουμε διαβάζοντας τις πρώτες σελίδες του «2034: A Novel of the Next World War», ενός «Μυθιστορήματος για τον επόμενο Παγκόσμιο Πόλεμο», που κυκλοφόρησε τον περασμένο Μάρτιο στις ΗΠΑ και μέσα σε λίγες εβδομάδες άρχισε να ανεβαίνει θέσεις στις λίστες με τα ευπώλητα. Σύντομα άρχισε επίσης να συζητιέται ιδιαίτερα στην Ουάσινγκτον, προσελκύοντας το ενδιαφέρον «πολιτικών, στρατιωτικών, πρεσβειών, ψηφιακών κολοσσών, αναλυτών και δημοσιογράφων», αναφέρει σε κείμενό του ο Αλμπέρτο Φλόρες ντ’ Αρκάις της La Repubblica, γράφοντας για ένα «δυστοπικό μυθιστόρημα, ο τίτλος του οποίου αποτελεί ήδη ένα ενδεχόμενο».