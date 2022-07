Το όραμα του Ιδρύματος Vodafone «συνδέουμε για καλό» ανθρώπους και ψηφιακές τεχνολογίες μας αγκαλιάζει όλους «Connecting for good», «συνδέουμε για το καλό». Αυτό είναι ο σκοπός και λόγος ύπαρξης του Ιδρύματος Vodafone, το οποίο συμπλήρωσε είκοσι χρόνια αδιάλειπτης προσφοράς και ενεργούς δραστηριοποίησης στην Ελλάδα συνδέοντας την καινοτομία και την τεχνολογία με τους ανθρώπους για κοινωφελείς σκοπούς.

Με αφορμή αυτά τα «γενέθλια» μιλήσαμε με τη Μαρία Σκάγκου, Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. της Vodafone Ελλάδας και μέλος του Κύκλου Πρεσβευτών του Ιδρύματος Vodafone για την τεχνολογία που μπορεί να βοηθήσει τους ανθρώπους να απαντήσουν στις σύγχρονες προκλήσεις, μέσα και από την κοινωνική προσφορά.

Τι σημαίνει για την κοινωνία η δράση του Ιδρύματος Vodafone στη χώρα μας;

–Για όλους εμάς στη Vodafone και για εμένα προσωπικά ως μέλος του Κύκλου Πρεσβευτών του Ιδρύματος Vodafone, η παρουσία και τα προγράμματα του Ιδρύματος Vodafone στη χώρα μας, πέρα από πηγή υπερηφάνειας είναι και μια διαρκής δέσμευση να προσφέρουμε στην κοινωνία, μια δέσμευση την οποία έχουμε αναλάβει με ισχυρό αίσθημα ευθύνης, με τιμή και χαρά.

Οι δράσεις του Ιδρύματος Vodafone στην Ελλάδα επικεντρώνονται στην κάλυψη σημαντικών, πάγιων και αδιαπραγμάτευτων αναγκών στον χώρο της υγείας με το Πρόγραμμα Τηλεϊατρικής, στον τομέα της εκπαίδευσης με το πρόγραμμα Generation Next, και της κοινωνικής ενσωμάτωσης με το World of Difference. Ταυτόχρονα δημιουργούνται πλέον και ψηφιακές εφαρμογές (apps) που παρέχουν εργαλεία και στήριξη για σημαντικά κοινωνικά ζητήματα, όπως η ενδοοικογενειακή βία, ενώ βέβαια είμαστε πάντοτε και συστηματικά έτοιμοι να συνδράμουμε στην αντιμετώπιση ανθρωπιστικών κρίσεων με τα προγράμματα Instant Network και Instant Classroom.

Σε αυτά τα είκοσι χρόνια της συστηματικής δράσης του, το Ίδρυμα έχει συνεργαστεί με περισσότερους από εκατό Οργανισμούς και φορείς στην Ελλάδα και έχει βοηθήσει περισσότερους από 700.000 συνανθρώπους μας, ακόμη και στις πιο ακριτικές και απομακρυσμένες γωνιές της χώρας, ενώ ήδη πλέον, σχεδιάζουμε τον επόμενο κύκλο των δράσεων του.

Τι θα αλλάξει στις δράσεις του Ιδρύματος Vodafone τα επόμενα χρόνια;

–Οι τομείς της εκπαίδευσης και της υγείας, η ανταπόκριση σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και οι καινοτόμες εφαρμογές που έχουν δημιουργηθεί για το κοινό καλό θα παραμείνουν οι πυλώνες των δράσεων του Ιδρύματος. Θα ενισχυθούν, θα εξελιχθούν, θα εμπλουτιστούν, θα γίνουν πιο συμπεριληπτικές, για να συνεχίσουν να δημιουργούν ένα μέλλον καλύτερο για όλους, επεκτείνοντας την ήδη σημαντική προσφορά του Ιδρύματος Vodafone στην χώρα μας και την κοινωνία.

Στην υγεία, το πρωτοποριακό Πρόγραμμα Τηλεϊατρικής για την παροχή δωρεάν υπηρεσιών πρωτοβάθμιας υγείας σε κατοίκους απομακρυσμένων περιοχών διευρύνει ακόμα περισσότερο τις παρεχόμενες υπηρεσίες πρόληψης και υγείας, περιλαμβάνοντας περισσότερες εξετάσεις και για παιδιά και γυναίκες. Από το 2008 έχουν πραγματοποιηθεί περισσότερες από 55.000 εξετάσεις, σε 100 απομακρυσμένα σημεία όλης της Ελλάδας, ενώ από το 2013 έχουν εξεταστεί πάνω 17.750 κάτοικοι ακριτικών και απομακρυσμένων περιοχών.

Στον τομέα της εκπαίδευσης, το Generation Next μετρά ήδη περισσότερους από 95.000 ωφελούμενους και 588 καινοτόμα projects σε 105 δήμους της χώρας. Πλέον, εμπλουτίζεται με δύο νέες δράσεις. Η πρώτη εξελίσσει το μοντέλο «train the trainer», ενισχύοντας περαιτέρω και παρέχοντας υποστήριξη στους εκπαιδευτικούς της Ελλάδας. Ακόμα, έρχεται το Generation Next Jr., με νέο εκπαιδευτικό υλικό, που αποσκοπεί στην καλλιέργεια ενός πρώτου επιπέδου γνώσης και κατανόησης των επιστημών STEM για μαθητές ηλικίας 11-12 ετών. Το Ίδρυμα θα συνεχίσει βέβαια να δίνει το «παρών» στην υποστήριξη ανθρωπιστικών κρίσεων, μέσω των προγραμμάτων Instant Network και Instant Classroom.

Αλλά, θα αναλάβει και νέες δράσεις, αυτή τη φορά για την προστασία του περιβάλλοντος, για τη βιωσιμότητα ενός πιο πράσινου και αειφόρου πλανήτη, κάτι που αποτελεί προτεραιότητα για όλους μας. Είναι αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη ένα ερευνητικό έργο για τον εντοπισμό των των προτεραιοτήτων που μπορούμε να θέσουμε στην Ελλάδα, ώστε να σχεδιαστεί αποτελεσματικά το εν λόγω έργο τους επόμενους μήνες.

Θα ήθελα να σταθούμε στις πρωτοβουλίες του Ιδρύματος για την αντιμετώπιση της έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας…

–Θα θέλαμε πραγματικά να μην ήταν απαραίτητες τέτοιες δράσεις. Ωστόσο διαπιστώνουμε ότι το κύμα της βίας εκδηλώνεται όλο και πιο συχνά, σαν μια άλλη «πανδημία», και θέλουμε οι άνθρωποι που ζουν σε κάποιο κακοποιητικό περιβάλλον να γνωρίζουν ότι δεν είναι μόνοι και μπορούν να βρουν βοήθεια και υποστήριξη. Αυτή είναι η αφετηρία της προσπάθειας ώστε μέσα από τις «ψηφιακές εφαρμογές για το κοινό καλό», το Ίδρυμα Vodafone να συμμετάσχει ενεργά στην αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής και έμφυλης βίας.

Το Panic Button, η καινοτόμος εφαρμογή που δίνει τη δυνατότητα σε κάθε γυναίκα που δέχεται επίθεση να μπορεί να ειδοποιήσει άμεσα τις ειδικές μονάδες της Ελληνικής Αστυνομίας, αναπτύσσεται σε συνεργασία με την Πολιτεία και έχει διατεθεί για πιλοτική εφαρμογή σε 300 γυναίκες που ζουν σε κακοποιητικό περιβάλλον. Σύντομα θα είναι διαθέσιμο και στην Ελλάδα το «Bright Sky», για την υποστήριξη και ορθή πληροφόρηση οποιουδήποτε μπορεί να βρίσκεται σε καθεστώς κακοποιητικού περιβάλλοντος. Πρόκειται για μια διεθνώς αναγνωρισμένη και πραγματικά πολύτιμη εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone, που ήδη λειτουργεί με μεγάλη επιτυχία σε δέκα χώρες.

Εύχομαι ειλικρινά κανείς άνθρωπος στη χώρα μας να μην χρειαστεί αυτές τις εφαρμογές. Θα είναι όμως διαθέσιμες, εύχρηστες και συγκεκαλυμμένες, στο κινητό μας τηλέφωνο.

