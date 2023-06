Ζελένσκι: Σε εξέλιξη η αντεπίθεση της Ουκρανίας

Η αντεπίθεση των δυνάμεων του Κιέβου, η οποία προετοιμαζόταν εδώ και πολλές εβδομάδες, βρίσκεται σε εξέλιξη, δήλωσε το Σάββατο ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες πληροφορίες.

«Επιχειρήσεις αντεπίθεσης και άμυνας βρίσκονται σε εξέλιξη στην Ουκρανία και δεν θα μιλήσω για αυτές λεπτομερώς», τόνισε ο Ζελένσκι σε συνέντευξη Τύπου.

«Πρέπει να έχετε εμπιστοσύνη στους στρατιώτες μας και εγώ τους εμπιστεύομαι», πρόσθεσε.

Την Παρασκευή ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε ότι η Ουκρανία ξεκίνησε την πολυαναμενόμενη μεγάλη αντεπίθεση κατά του ρωσικού στρατού.

Ο ρωσικός στρατός έχει αναφέρει μεγάλης κλίμακας επιθέσεις, κυρίως στο νότιο μέτωπο, τις τελευταίες έξι ημέρες.

Ωστόσο, ο ρώσος πρόεδρος υποστήριξε ότι ο ουκρανικός στρατός απέτυχε «να επιτύχει τους στόχους του» κατά τη διάρκεια αυτών των επιθέσεων και έχει υποστεί μεγάλες απώλειες.

Οι ουκρανικές Αρχές, από την πλευρά τους, έδειξαν να υποβαθμίζουν την έκταση των μαχών στο μέτωπο τις τελευταίες ημέρες, ενώ δεν αναφέρονται με λεπτομέρειες στη στρατηγική τους, μετέδωσαν τα διεθνή ειδησεογραφικά δίκτυα.

Το Σάββατο, ο Σέρχι Τσερεβάτι, εκπρόσωπος της στρατιωτικής διοίκησης της ανατολικής Ουκρανίας, δήλωσε πάντως ότι ουκρανικές στρατιωτικές δυνάμεις κατάφεραν να προχωρήσουν 1.400 μέτρα γύρω από την κατεστραμμένη πόλη Μπαχμούτ.

Η βρετανική κυβέρνηση, από την πλευρά της, έκανε λόγο σήμερα για μικτή πρόοδο των ουκρανικών και ρωσικών δυνάμεων που μάχονται στη νότια και ανατολική Ουκρανία κατά τις τελευταίες 48 ώρες.

«Σε κάποιες περιοχές, οι ουκρανικές δυνάμεις έχουν σημειώσει πιθανόν καλή πρόοδο και έχουν διεισδύσει στην πρώτη γραμμή της ρωσικής άμυνας. Σε άλλες, η ουκρανική πρόοδος είναι πιο αργή», ανέφερε σε ανακοίνωση το βρετανικό υπουργείο Αμυνας, το οποίο εκδίδει τακτικά ενημερώσεις για τις εξελίξεις επί του πεδίου.

«Η ρωσική επίδοση είναι ανάμικτη: ορισμένες μονάδες πιθανόν πραγματοποιούν αξιόπιστες αμυντικές επιχειρήσεις ελιγμών ενώ άλλες έχουν υποχωρήσει με κάποια αταξία, εν μέσω αυξανόμενων αναφορών για ρωσικές απώλειες καθώς υποχωρούν μέσω των δικών τους ναρκοπεδίων», προσέθεσε.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 10 June 2023.

Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/Sr1VlSp8Hy

🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/lBSwEVN2pH

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) June 10, 2023