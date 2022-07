Χάος στη Σρι Λάνκα: Διαδηλωτές εισέβαλαν στην προεδρική κατοικία

Να φυγαδευτεί από την επίσημη κατοικία του στο Κολόμπο υποχρεώθηκε το Σάββατο ο πρόεδρος της Σρι Λάνκα Γκοταμπάγια Ρατζαπάξα σε συνέχεια της κλιμάκωσης των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων στη χώρα. Λίγα λεπτά αργότερα εισέβαλαν σε αυτή χιλιάδες διαδηλωτές, σε μια από τις μεγαλύτερες αντικυβερνητικές διαμαρτυρίες που έχουν πραγματοποιηθεί τους τελευταίους μήνες στη χώρα.

Κάποιοι εξ αυτών κρατούσαν σημαίες της Σρι Λάνκα και κράνη. Σύμφωνα με εικόνες που μετέδωσε το τοπικό τηλεοπτικό δίκτυο NewsFirst διαδηλωτές διακρίνονται να έχουν πέσει μέσα στην πισίνα της κατοικίας, η οποία μέχρι πρότινος φυλασσόταν αυστηρά.

Πηγή των υπηρεσιών Αμυνας δήλωσε ότι ο Ρατζαπάξα παραμένει πρόεδρος της Σρι Λάνκα και ότι έχει μεταφερθεί σε ασφαλή τοποθεσία, όπου τον προστατεύει ο στρατός, μετέδωσε το Reuters.

Protestors taking a dip in the pool at President’s House. pic.twitter.com/7iUUlOcP6Z

