Φάλαινες-δολοφόνοι εναντίον γιοτ 1-0: Τα θηλαστικά βύθισαν σκάφος στο Γιβραλτάρ

Ενα γιοτ που έπλεε στα Στενά του Γιβραλτάρ βυθίστηκε όταν εμβολίστηκε από φάλαινες-δολοφόνους, σε μία ακόμα από τις συχνές επιθέσεις των θηλαστικών τα τελευταία χρόνια.

Το μήκους 15 μέτρων «Alboran Cognac» μετέφερε δύο άτομα όταν δέχθηκε την επίθεση από τις όρκες, το πρωί της Κυριακής. Το ζευγάρι δήλωσε ότι ένιωσε ξαφνικά χτυπήματα στο κύτος και το πηδάλιο πριν αρχίσει να εισχωρεί νερό στο γιοτ.

Αφού ειδοποίησαν τις υπηρεσίες διάσωσης, ένα δεξαμενόπλοιο που βρισκόταν κοντά τους, έσπευσε να τους βοηθήσει, τους απομάκρυνε από το σκάφος τους και τους μετέφερε στο Γιβραλτάρ. Το γιοτ έμεινε ακυβέρνητο και τελικά βυθίστηκε.

Σχεδόν 700 παρόμοια περιστατικά έχουν αναφερθεί τα τελευταία τέσσερα χρόνια γύρω από τα Στενά, που χωρίζουν την Ευρώπη από την Αφρική, καθώς και στα ανοικτά των πορτογαλικών ακτών και της βορειοδυτικής Ισπανίας, σύμφωνα με την ερευνητική ομάδα GTOA. Κανείς άνθρωπος δεν έχει τραυματιστεί στις επιθέσεις.

Since May 2020, when attacks by orcas on ships in the region were first reported, research group GT Atlantic Orca, which monitors populations of the Iberian orcas, has documented nearly 700 such incidents with yachts.https://t.co/itTGcCpohq

— Janice Graves (@JaniceG22847093) May 14, 2024