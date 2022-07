Ο Ελον Μασκ εγκαταλείπει την προσπάθεια εξαγοράς του Twitter

Ο διευθύνων σύμβουλος της Tesla Ελον Μασκ ανακοίνωσε πως βάζει τέλος στη συμφωνία των 44 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την εξαγορά της Twitter Inc, επικαλούμενος ουσιώδη παραβίαση πολλών διατάξεων της συμφωνίας.

Ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο έριξε έτσι τίτλους τέλους στη σεναριολογία που ξεκίνησε τον περασμένο Απρίλιο, όταν ήρθε σε συμφωνία για την εξαγορά του Twitter αλλά στη συνέχεια την ανέστειλε έως ότου ο κολοσσός των μέσων κοινωνικής δικτύωσης αποδείξει ότι τα spam bots αντιπροσωπεύουν ποσοστό μικρότερο του 5% των συνολικών χρηστών του.

Τον Μάιο, συγκεκριμένα, ο Μασκ είχε πει ότι θα θέσει τη συμφωνία «προσωρινά σε αναμονή», ενώ αναμένει να παρασχεθούν στοιχεία για το ποσοστό των ψεύτικων λογαριασμών στην πλατφόρμα της εταιρείας.

Η τιμή της μετοχής του Twitter υποχώρησε κατά 6%, μετά τη γνωστοποίηση της είδησης την Παρασκευή.

Η Twitter Inc «απάντησε» λέγοντας ότι σχεδιάζει να προχωρήσει σε νομικές ενέργειες για την επιβολή της συμφωνίας.

«Το διοικητικό συμβούλιο του Twitter έχει δεσμευτεί να κλείσει τη συναλλαγή με την τιμή και τους όρους που έχουν συμφωνηθεί με τον κ. Μασκ», έγραψε σε tweet ο πρόεδρος του Twitter, Μπρετ Τέιλορ, προαναγγέλλοντας μια δυνητικά μακρά και παρατεταμένη δικαστική διαμάχη μεταξύ των δύο πλευρών.

The Twitter Board is committed to closing the transaction on the price and terms agreed upon with Mr. Musk and plans to pursue legal action to enforce the merger agreement. We are confident we will prevail in the Delaware Court of Chancery.

— Bret Taylor (@btaylor) July 8, 2022