Μελίντα Γκέιτς: Πρώτα χώρισε τον Μπιλ, τώρα φεύγει και από το Iδρυμα

Η Μελίντα Φρεντς Γκέιτς παραιτήθηκε από τη φιλανθρωπική οργάνωση που ίδρυσε μαζί με τον δισεκατομμυριούχο σύζυγό της, Μπιλ, το Ιδρυμα Γκέιτς, τρία χρόνια αφότου το ζευγάρι υπέβαλε αίτηση διαζυγίου. Σε δήλωσή της που δημοσιεύτηκε στο X (πρώην Twitter), η Γκέιτς είπε ότι θα παραιτηθεί από τον ρόλο της ως συμπροέδρου του Ιδρύματος Bill & Melinda Gates, στις 7 Ιουνίου.

Η Μελίντα Γκέιτς, σύμφωνα με την Telegraph, έγραψε: «Αυτή δεν είναι μια απόφαση που έλαβα ελαφρά τη καρδία. Είμαι πολύ περήφανη για το Ιδρυμα που ο Μπιλ και εγώ χτίσαμε μαζί και για το εξαιρετικό του έργο στην αντιμετώπιση των ανισοτήτων σε όλο τον κόσμο. «Νοιάζομαι βαθιά για την ομάδα του ιδρύματος, τους συνεργάτες μας σε όλο τον κόσμο και όλους όσοι επηρεάζονται θετικά από τη δουλειά του».

Η ίδια ανέφερε ότι είναι σίγουρη πως το Ιδρυμα βρίσκεται σε καλά χέρια –υπό τον διευθύνοντα σύμβουλο Μαρκ Σούζμαν– και πως έχει έρθει η στιγμή για εκείνη να κάνει το επόμενο φιλανθρωπικό βήμα. Ακόμη δεν έχουν γίνει πλήρως γνωστά τα επόμενα σχέδια της κυρίας Φρεντς (όπως είναι το πατρικό της), αλλά η ίδια έδωσε μια γεύση γράφοντας: «Αυτή είναι μια κρίσιμη στιγμή για τις γυναίκες και τα κορίτσια στις ΗΠΑ και σε όλο τον κόσμο και όσες αγωνίζονται για την προστασία και την προώθηση της ισότητας χρειάζονται επειγόντως υποστήριξη».

Η τελευταία της ημέρα στο Ιδρυμα θα είναι η 7η Ιουνίου. Σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας αποχώρησης, η Μελίντα θα λάβει 12,5 δισ. δολάρια για τη δουλειά που κάνει για λογαριασμό γυναικών και οικογενειών.

Το Ιδρυμα Bill and Melinda Gates ιδρύθηκε το 2000 και είναι ένα από τα μεγαλύτερα ιδιωτικά φιλανθρωπικά ιδρύματα στον κόσμο. Είναι ένας από τους οργανισμούς με τη μεγαλύτερη επιρροή στη Δημόσια Υγεία, έχοντας ξοδέψει περίπου 50 δισ. δολάρια τις τελευταίες δύο δεκαετίες για την καταπολέμηση της φτώχειας και των ασθενειών. Η παγκόσμια κάλυψη ασφάλισης υγείας της Telegraph χρηματοδοτείται εν μέρει από το ίδρυμα.

Η αποχώρηση της Μελίντα από το φιλανθρωπικό ίδρυμα που βοήθησε να δημιουργηθεί με τον δισεκατομμυριούχο ιδρυτή της Microsoft πρώην σύζυγό της έρχεται αφότου το ζευγάρι ανακοίνωσε ότι χωρίζει το 2021, ύστερα από 27 χρόνια γάμου.

Μετά το διαζύγιο είχαν αρχικά δηλώσει ότι θα συνεχίσουν μαζί το φιλανθρωπικό έργο τους, αν και είχαν δηλώσει ότι μέχρι το 2023 θα ήταν μια δοκιμαστική περίοδος ώστε να αποφασίσουν εάν θα συνεχίσουν την από κοινού διαχείριση του Ιδρύματος.

Εικάζεται, γράφει η Telegraph, ότι η αποχώρηση της Μελίντα συνδέεται και με τις πρόσφατες αποκαλύψεις σχετικά με τους δεσμούς του Μπιλ Γκέιτς με τον καταδικασθέντα παιδόφιλο Τζέφρι Επσταϊν. Ο Επσταϊν, ο οποίος αυτοκτόνησε στη φυλακή το 2019, φέρεται ότι είχε απειλήσει τον μεγιστάνα με αποκάλυψη μιας υποτιθέμενης σχέσης που είχε με μια ρωσίδα παίκτρια μπριτζ στα 20 της.

Εκπρόσωπος του Μπιλ Γκέιτς είπε τον περασμένο Μάρτιο: «Ο κ. Γκέιτς συναντήθηκε με τον Επσταϊν αποκλειστικά για φιλανθρωπικούς σκοπούς. Εχοντας αποτύχει επανειλημμένα να παρασύρει τον κ. Γκέιτς πέρα από αυτά τα θέματα, ο Επσταϊν προσπάθησε ανεπιτυχώς να αξιοποιήσει μια σχέση του παρελθόντος για να απειλήσει τον κ. Γκέιτς».

Και πρόσθεσε: «Ο κ. Γκέιτς δεν είχε οικονομικές σχέσεις με τον Επσταϊν».

Ο Γκέιτς είπε ότι οι συναντήσεις του με τον Επσταϊν ήταν «λάθος».

«Λυπάμαι που φεύγει», έγραψε επίσης στο X ο Μπιλ Γκέιτς, αφού ευχαρίστησε τη Μελίντα για την πολυετή συνεισφορά της στο Ιδρυμα το οποίο –σύμφωνα με τις πληροφορίες κάποιων διεθνών μέσων– θα μετονομαστεί τώρα σε Gates Foundation.

«Η Μελίντα συνέβαλε καθοριστικά στη διαμόρφωση των στρατηγικών και των πρωτοβουλιών μας, επηρεάζοντας σημαντικά την παγκόσμια υγεία και την ισότητα των φύλων. Συνεχίζουμε το έργο μας και είμαι σίγουρος ότι και εκείνη θα συνεχίσει να κάνει τη διαφορά με το μελλοντικό φιλανθρωπικό έργο της», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Γκέιτς.

