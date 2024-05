Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ) και το Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών-Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΜΣ-ΙΤΕ) οργανώνουν επιστημονική συνάντηση με τίτλο «Η ελληνική βιομηχανία πετρελαίου: ο άγνωστος πρωταγωνιστής της μεταπολεμικής εκβιομηχάνισης», την Παρασκευή 24 Μαΐου 2024 (ώρες 11:00-15:00), στο κτίριο του Ιδρύματος, στον Ταύρο.

Η ημερίδα εξετάζει την ανάπτυξη της πετρελαϊκής βιομηχανίας στην Ελλάδα, από τις πρώιμες συζητήσεις και διαπραγματεύσεις για την εγκαθίδρυση του πρώτου διυλιστηρίου στα μέσα της δεκαετίας του 1950 μέχρι την εξαγωγική έκρηξη κατά τη διάρκεια της πρόσφατης «ελληνικής κρίσης». Έμφαση θα δοθεί στην περίοδο διαμόρφωσης της ελληνικής πετρελαϊκής βιομηχανίας μεταξύ των δεκαετιών 1950 και 1980.

Στις εργασίες της τίθενται ερωτήματα που αφορούν τη συμβολή της πετρελαϊκής βιομηχανίας στην ελληνική οικονομία, τις διακριτές στρατηγικές των επιμέρους πετρελαϊκών εταιρειών και τον ρόλο του εφοπλιστικού κεφαλαίου στην εγκατάσταση, διοίκηση και εξωστρέφεια των ελληνικών διυλιστηρίων. Επιπλέον, εξετάζονται οι εργασιακές σχέσεις στις επιχειρήσεις του κλάδου, ζητήματα ιστορίας της τεχνολογίας και της καινοτομίας, σε έναν σχετικά άγνωστο τομέα της τεχνολογίας και της οικονομίας της Ελλάδας, καθώς και ζητήματα αρχειακών διαθεσιμοτήτων αναφορικά με το αντικείμενο της έρευνας. Οι ανακοινώσεις στηρίζονται σε αρχειακή έρευνα και επίσημες μελέτες, κάνοντας χρήση μεγάλου φάσματος δημόσιων, επιχειρηματικών και εργατικών αρχείων στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Η συνάντηση οργανώνεται στο πλαίσιο των δράσεων διάχυσης των αποτελεσμάτων του ερευνητικού προγράμματος, που υποστηρίζεται από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας, με τίτλο “HistOIL- Oil, but not olive olive: how petroleum products became Greece’s top exports” και εταίρους το Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών-Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας και το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς. Η δράση συνδυάζεται με έκθεση σχετικού αρχειακού υλικού και εργαστήριο ιστορικών πηγών (γραπτών και οπτικοακουστικών) για την εξοικείωση ακαδημαϊκών ομάδων με την αρχειακή έρευνα.

Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα εδώ

Το ερευνητικό έργο υποστηρίζεται από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) στο πλαίσιο της 3ης πρόσκλησης για Ερευνητικά Προγράμματα του ΕΛΙΔΕΚ για την υποστήριξη μεταδιδακτορικών ερευνητών (αριθμός έργου 7003).

Η συμμετοχή στην ημερίδα και το εργαστήριο είναι ελεύθερη.

Απαραίτητη η κράτηση θέσης, στο τηλέφωνο 210 3418051, Δευτ.-Παρ. 10:00-17:00.

