Κασμίρ: Τέσσερις νεκροί σε διαδηλώσεις για την ακρίβεια

Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 100 τραυματίστηκαν μετά από βίαιες συγκρούσεις με τις αρχές στο τμήμα του Κασμίρ που διοικείται από το Πακιστάν.

Χιλιάδες άνθρωποι βρίσκονται στους δρόμους από την Παρασκευή για να διαμαρτυρηθούν για την αύξηση των τιμών του αλεύρου και του ηλεκτρικού ρεύματος, όπως σημειώνει το BBC.

Οι διοργανωτές ακύρωσαν τις κινητοποιήσεις την Τρίτη, μία ημέρα αφότου ο πρωθυπουργός του Πακιστάν Σεχμπάζ Σαρίφ προσέφερε επιδοτήσεις ύψους 24 δισεκατομμυρίων ρουπιών (86 εκατ. δολάρια).

«Η κυβέρνηση αποδέχθηκε όλα τα αιτήματά μας», δήλωσε ο Σαουκάτ Ναουάζ Μιρ, ένας από τους ακτιβιστές που ηγούνταν των διαδηλώσεων.

Ο Μιρ είχε επίσης ζητήσει από την κυβέρνηση να προσφέρει οικονομική αποζημίωση στις οικογένειες όσων σκοτώθηκαν στα βίαια επεισόδια.

Η βία είχε ενταθεί από το Σαββατοκύριακο, με αποτέλεσμα οι αρχές να διακόψουν τις υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας.

Τα σχολεία και οι επιχειρήσεις παρέμειναν κλειστά, ενώ τα μέσα μαζικής μεταφοράς δεν λειτούργησαν.

Τη Δευτέρα, οι πακιστανικές αρχές έστειλαν παραστρατιωτικές ομάδες στην περιφερειακή πρωτεύουσα Μουζαφαραμπάντ.

Civil War like situation in PoJK Pakistam occupied Kashmir!

While the UN & whole international media is sleeping, 100s of innocent Kashmiris killed, injured, brutally abused by Pakistan Rangers, for just asking food & controlled inflation https://t.co/wZ4ZjYQIkW

— Megh Updates 🚨™ (@MeghUpdates) May 14, 2024