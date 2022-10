Βαρύ πακέτο πυραύλων M30A1 από τις ΗΠΑ για το Κίεβο

Τα ουκρανικά στρατεύματα παρέλαβαν τεμάχια νέου πυραυλικού συστήματος τύπου HIMARS, το οποίο φέρεται ικανό να καταστρέφει τεράστια έκταση πέριξ του σημείου προσβολής. Εικάζεται από το βρετανικό Μέσο Telegraph ότι οι νέες παραλαβές από τις ΗΠΑ (από το νεότερο πακέτο που απέστειλαν) θα χρησιμοποιηθούν για να πλήξουν αμυντικές θέσεις των Ρώσων στην περιοχή της Χερσώνας. Πρόκειται για το σύστημα M30A1, το οποίο εντοπίστηκε σε σημεία στο πεδίο όπως έγραψε ο Ντόμινικ Νίκολς.

Πύραυλοι μεγάλης εμβελείας, λοιπόν, θα ριχτούν από τους Ουκρανούς στο πλαίσιο της «αντεπίθεσης» που εφαρμόζουν. Αυτά τα νέα όπλα έχουν τη δυνατότητα να προκαλέσουν σημαντικές απώλεις σε αντικείμενα με περιορισμένη θωράκιση και, βέβαια, σε έμψυχο υλικό. Το νέο σύστημα M30A1 περιέχει 182.000 ρουλεμάν βολφραμίου ειδικά σχεδιασμένα για να καλύπτουν πολύ μεγάλη περιοχή. Το βολφράμιο, σημειωτέον, χρησιμοποιείται από τη στρατιωτική βιομηχανία για την παραγωγή διατρητικών βλημάτων.

Η είδηση κυκλοφόρησε στα Δυτικά Μέσα μέσω του ουκρανικού λογαριασμού Twitter Ukraine Weapons Tracker όπου αναρτήθηκαν φωτογραφίες συστημάτων που φέρουν την ένδειξη M30A1 και άλλα στοιχεία πιστοποίησης (όνομα κατασκευαστή [Lockheed Martin], αριθμούς παρτίδων, κ.λπ.). Δεν αποκλείεται, έγραψε η Telegraph, να ζήτησε η ουκρανική κυβέρνηση το συγκεκριμένο όπλο. Το ρεπορτάζ είναι βέβαιο ότι οι Ουκρανοί «προχωρούν στα ανατολικά του Χαρκόβου» και ότι «παραμένουν εκτός εμβελείας των ρωσικών όπλων».

#Ukraine: Ukraine received new rockets for HIMARS/M270- here we can see a pod of M30A1 guided rockets.

M30A1 differs from previously seen M31A1/A2 by an alternative warhead with 182000 preformed spheroid steel/tungsten fragments and is designed to be used against soft targets. pic.twitter.com/iAUkjPuaEn

— 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) September 30, 2022