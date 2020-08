Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βερολίνου γίνεται… gender-neutral

Το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου ακολουθεί τα κελεύσματα των καιρών και γίνεται gender-neutral, δηλαδή ουδέτερο ως προς την διάκριση φύλου.

Η Μπερλινάλε ανακοίνωσε λοιπόν πως δεν θα απονέμει πλέον τα βραβεία βάσει φύλου αλλά καθαρά βάσει ερμηνείας (είτε απονεμηθούν σε άνδρα, είτε σε γυναίκα), σε μια προσπάθεια να είναι πιο «ευαίσθητο στο θέμα του φύλου».

Το φεστιβάλ εξέδωσε και σχετική ανακοίνωση μέσω της οποίας έκανε γνωστό πως από την επόμενη εκδήλωσή του, τον Φεβρουάριο του 2021, θα σταματήσει να διαχωρίζει τα βραβεία υποκριτικής βάσει φύλου.

«Πιστεύουμε ότι ο μη διαχωρισμός των βραβείων στον τομέα της ηθοποιίας ανάλογα με το φύλο, αποτελεί ένα σημάδι για την ευαισθητοποίηση σχετικά με το φύλο στη βιομηχανία του κινηματογράφου» ανέφεραν οι διευθυντές του φεστιβάλ, Μαριέτ Ρίσενμπικ και Κάρλο Σατριάν σε δήλωσή τους τη Δευτέρα.

Ενώ τα βραβεία της «Ασημένιας Άρκτου» δίνονταν προηγουμένως ξεχωριστά σε άνδρες ηθοποιούς και γυναίκες ηθοποιούς, τρόπος που είναι τυπικός σε τελετές απονομής βραβείων για την ψυχαγωγία, οι νέες κατηγορίες πλέον θα βραβεύουν την «καλύτερη κορυφαία ερμηνεία» και την «καλύτερη υποστηρικτική ερμηνεία», δηλαδή τα αντίστοιχα Α’ ρόλου και Β’ ρόλου, αλλά δίχως το «ανδρικού» ή «γυναικείου».

Πλέον, θα είναι ένα το βραβείο και ενιαίο για τα δυο φύλα.

Η Μπερλινάλε είναι το πρώτο σημαντικό φεστιβάλ που έκανε τη μετάβαση σε «άφυλα» βραβεία, με τις Κάννες, το φεστιβάλ της Βενετίας και άλλα να διαχωρίζουν ακόμη τα βραβεία τους ανά φύλο.

​Ωστόσο, υπάρχει μια συντονισμένη προσπάθεια για την κατάργηση του φύλου από τις κατηγορίες υποκριτικής τα τελευταία χρόνια, αρχής γενομένης με τα MTV Movie and TV Awards που καθιέρωσαν αυτή την πρακτική το 2017.

