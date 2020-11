Τέσσερις αστροναύτες έφτασαν στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό με το «ταξί» της SpaceX

Τέσσερις νέους ένοικους έχει ο Διεθνής Διαστημικός Σταθμός εδώ και λίγες ώρες, καθώς το σκάφος Crew Dragon «Resilience» της Space X προσδέθηκε με επιτυχία μετά από ένα ταξίδι 27 ωρών.

Οι αστροναύτες είναι ο 51χρονος κυβερνήτης Μάικ Χόπκινς, ο 44χρονος Βίκτορ Γκλόβερ (ο πρώτος έγχρωμος αστροναύτης στον ΔΣΣ και ο μοναδικός «πρωτάρης» στο Διάστημα), η 55χρονη Σάνον Γουόκερ και ο 55χρονος Σοΐτσι Νογκούτσι της ιαπωνικής διαστημικής υπηρεσίας JAXA. Θα παραμείνουν στον σταθμό για έξι μήνες.

Η πρόσδεση έγινε σε ύψος 422 χιλμ από το Αϊνταχο των ΗΠΑ. Δύο ώρες αργότερα, οι αστροναύτες μπήκαν στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, όπου τους υποδέχθηκαν θερμά, οι τρεις συνάδελφοί τους, δύο Ρώσοι και μία Αμερικανίδα, που ήδη κατοικούν προσωρινά στο Διάστημα, από τον Οκτώβριο.

Επειδή δεν υπάρχουν αρκετές καμπίνες μέσα στον σταθμό, ο κυβερνήτης της NASA, Μάικ Χόπκινς, θα κοιμάται -τουλάχιστον προσωρινά- στο «παρκαρισμένο» σκάφος Crew Dragon.

Τους τέσσερις αστροναύτες συνόδευσε στο ταξίδι τους ένα αιωρούμενο κουκλάκι «Γιόντα», που λειτουργεί ως δείκτης της βαρύτητας μέσα στη διαστημική κάψουλα, κάτι που δεν πέρασε απαρατήρητο από τους φαν του «Πόλεμου των Αστρων».

The hatches are open and NASA's @SpaceX Crew-1 astronauts Shannon Walker, @Astro_Soichi , @AstroVicGlover , and @Astro_illini are the newest residents aboard the @Space_Station . Welcome aboard! pic.twitter.com/WYwC7jRVQk

Είναι η δεύτερη επιτυχής αποστολή διαστημικού «ταξί» (η πρώτη ήταν πριν μερικούς μήνες) για την εταιρεία του Ελον Μασκ, που έχει υπογράψει συμφωνία με τη NASA για τη μεταφορά προμηθειών όκαι πληρωμάτων.

