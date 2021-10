Συνάντηση Μπάιντεν – Ερντογάν «σε πολύ θετικό κλίμα» – Τι συμφώνησαν οι δύο ηγέτες

Η πολυαναμενόμενη συνάντηση μεταξύ του Τζο Μπάιντεν και του Ταγίπ Ερντογάν, στο περιθώριο της G20 στη Ρώμη, έγινε «σε πολύ θετικό κλίμα», σύμφωνα με την τουρκική πλευρά..

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ και ο ομόλογός του της Τουρκίας, που συναντήθηκαν με παρόντες τους υπουργούς Εξωτερικών, συμφώνησαν, όπως αναφέρουν τα τουρκικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, στη δημιουργία ενός μηχανισμού για τη βελτίωση των διμερών τους σχέσεων.

Τουρκικές πηγές επισήμαναν ακόμη ότι οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να αυξηθούν οι εμπορικές συναλλαγές μεταξύ τους, ενώ συζήτησαν και για το πεδίο της συμμαχίας του ΝΑΤΟ. Σύμφωνα με την τουρκική προεδρία, εκφράστηκε ικανοποίηση για τα αμοιβαία βήματα που πραγματοποιήθηκαν για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Erdoğan, Biden bilateral seems small. Cavusoglu and Blinken are the only ministers in the room pic.twitter.com/0vi6w5YHN0

— Ragıp Soylu (@ragipsoylu) October 31, 2021