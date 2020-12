Στον ωκεανό, γαντζωμένος σε μια άκρη του βυθιζόμενου σκάφους του – τον έσωσαν οι… «Αγγελοι»

Ανοιχτά των ακτών της Φλόριντα, βρέθηκε έπειτα από σχεδόν τρεις ημέρες, ένας 62χρονος που είχε σαλπάρει με το σκάφος του από το λιμάνι του Κανάβεραλ την Παρασκευή και έκτοτε η τύχη του αγνοούνταν.

Οι Αρχές ειδοποιήθηκαν για την εξαφάνιση και ξεκίνησαν τις έρευνες το Σάββατο, καθώς ο Στιούαρτ Μπι δεν επέστρεψε ποτέ στο λιμάνι.

Σύμφωνα με τους New York Times, ο άνδρας τελικά βρέθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Κυριακής γαντζωμένος στο αναποδογυρισμένο σκάφος του, από διερχόμενο εμπορικό σκάφος, σε μεγάλη απόσταση από την ακτή.

Το όνομα του σκάφους μάλιστα, σύμφωνα με τους Times του Λονδίνου, ήταν «Angeles» (σ.σ: «Αγγελοι» στα Iσπανικά). «Το όνομα του σκάφους είναι μια περίεργη σύμπτωση, πραγματικά εύστοχη» δήλωσε η ανιψιά του συνταξιούχου οδηγού φορτηγών που ήταν σίγουρα τυχερός μέσα στην ατυχία του.

Το πλήρωμα του πλοίου, που είχε σαλπάρει από την Γουατεμάλα με προορισμό το Ντέλαγουερ, τον περισυνέλεξε και στη συνέχεια ειδοποίησε την Ακτοφυλακή.

Εκπρόσωπος της Ακτοφυλακής τόνισε στους δημοσιογράφους πως ο Στιούαρτ Μπι είχε ανοιχτεί από νωρίς στον ωκεανό όπως συνήθιζε και αποφάσισε να διανυκτερεύσει στο σκάφος του, κάτι ασυνήθιστο για εκείνον. Ωστόσο την νύχτα ξύπνησε με νερά να μπαίνουν στο σκάφος ενώ διαπίστωσε ότι η καμπίνα του είχε πλημμυρίσει.

Το σκάφος γέμισε γρήγορα νερά και τελικά αναποδογύρισε. Τότε ο 62χρονος άνδρας πιάστηκε από το μοναδικό σημείο του αναποδογυρισμένου σκάφους που ήταν έξω από το νερό, ελπίζοντας να τον εντοπίσει κάποιο διερχόμενο πλοίο, όπως και έγινε πολλές ώρες αργότερα, την Κυριακή.

«Αυτή ήταν μία πραγματικά απίστευτη έκβαση, που αποδεικνύει την αλληλεγγύη μεταξύ όλων των ναυτών και της κοινότητάς μας», ανέφερε εκπρόσωπος της αμερικανικής Ακτοφυλακής, που ευχαρίστησε όσους συμμετείχαν στην επιχείρηση διάσωσης του Μπι.

#MustSee: Stuart Bee is recovered by the 225-foot motor vessel, #Angeles. The crew spotted the man clinging to the bow of the vessel and took him aboard and will transport him to shore. #BREAKING

