Στόλτενμπεργκ: Οι Ουκρανοί στερούνται πυρομαχικών, όχι θάρρους

Οι χώρες μέλη του NATO δεν παραδίδουν «αρκετά πυρομαχικά» στις ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας κι αυτό έχει «καθημερινά συνέπειες στο πεδίο της μάχης», προειδοποίησε την Πέμπτη ο Γενς Στόλτενμπεργκ.

«Στους Ουκρανούς δεν λείπει το θάρρος, λείπουν τα πυρομαχικά», είπε ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στις Βρυξέλλες.

Δυο χρόνια και πλέον μετά το ξέσπασμα του πολέμου, ο ουκρανικός στρατός αντιμετωπίζει ελλείψεις προσωπικού και υλικού και ζητάει πυρομαχικά και συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας για να σταματήσει τον ρωσικό στρατό, που έχει περάσει ξανά στην επίθεση.

Η έλλειψη πυρομαχικών «είναι τεράστια πρόκληση και ένας από τους λόγους εξαιτίας των οποίων οι Ρώσοι μπόρεσαν να κάνουν κάποιες προελάσεις στο πεδίο της μάχης. Οι ΗΠΑ, ο Καναδάς και η Ευρώπη πρέπει να κάνουν περισσότερα και χρειαζόμαστε μακροπρόθεσμες δεσμεύσεις», τόνισε ο ίδιος.

"It will be a serious historical mistake to let Putin prevail," Jens Stoltenberg said.

NATO Secretary General also noted that unprecedented assistance from NATO allies has helped Ukraine survive as an independent state, but Ukraine needs more support.

"The Ukrainians are… pic.twitter.com/Xk5Nr5Ckz3

