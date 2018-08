Σιάτλ: Ανδρας έκλεψε αεροσκάφος που τελικά συνετρίβη

Συναγερμός σήμανε στο διεθνές αεροδρόμιο του Σιάτλ το βράδυ της Παρασκευής (τοπική ώρα). Οι πρώτες πληροφορίες ανέφεραν ότι ένα αεροσκάφος απογειώθηκε από το αεροδρόμιο χωρίς άδεια.

Η λειτουργία του αεροδρομίου σταμάτησε και αρκετές προσγειώσεις ματαιώθηκαν. Κάποιοι επιβάτες έγραψαν στα social media ότι το αεροσκάφος στο οποίο επέβαιναν σταμάτησε ξαφνικά στον διάδρομο του αεροδρομίου.

Αμέσως -και υπό τον φόβο τρομοκρατικής επίθεσης- σηκώθηκαν μαχητικά αεροσκάφη για να το καταδιώξουν. Το αεροσκάφος, τύπου Q400, συνετρίβη λίγη ώρα αργότερα νότια της περιοχής Πάγκετ Σάουν. Τι είχε συμβεί όμως;

Οπως έγινε γνωστό, ένας υπάλληλος της αεροπορικής εταιρείας Alaska Airlines, έκλεψε το αεροσκάφος και το απογείωσε χωρίς άδεια από το Διεθνές Αεροδρόμιο Tacoma.

Some dude stole a plane from #Seatac (Allegedly), did a loop-the-loop, ALMOST crashed into #ChambersBay, then crossed in front of our party, chased by fighter jets and subsequently crashed. Weird times. pic.twitter.com/Ra4LcIhwfU

— bmbdgty (@drbmbdgty) 11 Αυγούστου 2018