Σφαγή στην Οδησσό: Τουλάχιστον 14 νεκροί και 46 τραυματίες από ρωσικούς πυραύλους

Εννέα ημέρες μετά την πυραυλική επίθεση των Ρώσων στη διάρκεια της επίσκεψης του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Οδησσό, η Μόσχα έσπειρε τον θάνατο στην πόλη της νότιας Ουκρανίας.

Την Παρασκευή, οι Ρώσοι χτύπησαν με πύραυλο πολυκατοικία της Οδησσού, όπου ξέσπασε πυρκαγιά και έσπευσαν επί τόπου διασώστες και πυροσβέστες.

Τότε, οι Ρώσοι ξαναχτύπησαν στο ίδιο σημείο, σε ένα, όπως όλα δείχνουν, προμελετημένο χτύπημα, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 14 άτομα, ανάμεσά τους πέντε παιδιά, ιατρικό προσωπικό, διασώστες, πυροσβέστες και κάτοικοι, ενώ τραυματίστηκαν 46 άτομα, όπως ανακοίνωσε ο Ολεγκ Κίπερ, κυβερνήτης της περιφέρειας.

Σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές, τα παιδιά ήταν ηλικίας από τεσσάρων και επτά μηνών έως εννέα ετών.

In the early hours of March 2, Russia attacked Odesa, hitting a multi-storied apartment building, killing a total of 12 people, including five children, four-month-old and seven-month-old infants, two boys, aged three and nine, and an eight-year-old girl.https://t.co/cyTz72UHzz

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 15, 2024