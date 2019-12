Sex and the City χωρίς Manolo Blahnik γίνεται;

Οι γυναίκες αγαπούν τα παπούτσια του ισπανού σχεδιαστή Mανόλο Μπλάνικ.

Και αυτή η αγάπη έγινε λατρεία όταν η τηλεοπτική Κάρι Μπράντσο από το «Sex and the City» χαρακτήρισε το μαγαζί του διάσημου σχεδιαστή στη Νέα Υόρκη ως έναν «χώρο λατρείας», όπου μια γυναίκα μπορεί ανά πάσα στιγμή να βιώσει μια «θρησκευτική εμπειρία».

Τώρα όμως οι γυναίκες της Νέας Υόρκης δεν θα μπορούν να γευτούν αυτή την εμπειρία, καθώς έκλεισε η μοναδική μπουτίκ Manolo Blahnik στις ΗΠΑ, στην 54η Λεωφόρο.

Την περασμένη εβδομάδα τα παράθυρα του καταστήματος καλύφθηκαν με χοντρό, καφέ χαρτί και ένα σημείωμα στο παράθυρο έγραφε ότι η μπουτίκ έκλεισε οριστικά.

Στο εσωτερικό οι εργαζόμενοι συσκεύασαν στις αποθήκες τα εκατοντάδες κουτιά παπουτσιών, τα οποία πωλούνταν έναντι 450 έως 1.250 ευρώ το ζευγάρι.

«Ευχαριστούμε πολύ τους σπουδαίους πελάτες μας για τα τελευταία 38 χρόνια» δήλωσε η εταιρεία.

Δεν έχει ακόμα ξεκαθαρίσει για ποιον λόγο η εταιρεία αποφάσισε να κλείσει το κατάστημα και εάν τα προϊόντα της θα διατίθενται μέσω άλλων, επιλεγμένων καταστημάτων.

Το μόνο σίγουρο είναι πάντως, πως οι βόλτες στο Μανχάταν δεν θα είναι ίδιες και τα τουριστικά γραφεία θα πρέπει να βγάλουν από το πρόγραμμά τους το κατάστημα, όπου περνούσε τις ώρες της η Κάρι Μπράντσο, αλλά και από το οποίο ο Μίστερ Μπιγκ αγόρασε τις μπλε γόβες Hangisi με πέρλες, με τις οποίες έκανε πρόταση γάμου στην Κάρι, στην πρώτη ταινία του «Sex and the City».

Τέσσερις ημερομηνίες-σταθμοί για τον Μανόλο Μπλάνικ

1973: Ο, τότε, 31χρονος ισπανός σχεδιαστής ανοίγει το πρώτο του κατάστημα στο Λονδίνο, στην συνοικία του Τσέλσι. Η μπουτίκ υπάρχει ακόμη.

1977: Ο Μπλάνικ δημιουργεί την πρώτη του κολεξιόν στις ΗΠΑ, η οποία πουλήθηκε διαμέσου των καταστημάτων Bloomingdales.

1979: Ανοίγει την ομώνυμη μπουτίκ του, αρχικά στην Λεωφόρο Μάντισον και από το 1981 στην 54η Λεωφόρο.

2000: Ο Μπλάνικ λανσάρει την πρώτη virtual reality κολεξιόν τρισδιάστατων γυναικείων παπουτσιών. Στην κολεξιόν, που εκτίθεται στο Διαδίκτυο, παρελαύνουν όλες του οι νέες δημιουργίες σε 3D. Η κολεξιόν ξεπουλάει μέσα σε τρεις εβδομάδες.

Ποιος είναι ο διασημότερος σχεδιαστής υποδημάτων του κόσμου

Ο Μπλάνικ γεννήθηκε το 1942 στις Κανάριες Νήσους, στη Σάντα Κρουθ δε λα Πάλμα.

Σπούδασε Λογοτεχνία και Τέχνη στη Γενεύη πριν μετακομίσει στο Παρίσι το 1965 όπου αποφάσισε να γίνει σχεδιαστής.

Σε επίσκεψη στη Νέα Υόρκη το 1970, έδειξε τα σχέδια του στη Νταϊάνα Βρίλαντ, τότε διευθύντρια της αμερικανικής Vogue, η οποία τον ενθάρρυνε να επικεντρωθεί στα υποδήματα.

Άρχισε να δημιουργεί παπούτσια στο Λονδίνο το 1971.

Ένα χρόνο αργότερα, ο Οσι Κλαρκ, ο πιο διάσημος βρετανός σχεδιαστής της εποχής, χρησιμοποίησε τα παπούτσια του σε επιδείξεις μόδας και έκτοτε η καριέρα του απογειώθηκε.

Επίσης, σχεδίασε υποδήματα για άλλους σχεδιαστές μόδας του Λονδίνου, όπως η Jean Muir και η Zandra Rhodes.

Τα παπούτσια Manolo Blahnik έγιναν εξαιρετικά δημοφιλή κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του ’80 και του ’90.

Μπουτίκ της εταιρίας Blahnik υπάρχουν στο Λονδίνο, το Λας Βέγκας, το Δουβλίνο, τη Μαδρίτη, την Κωνσταντινούπολη, το Ντουμπάι, το Κουβέιτ, το Χονγκ Κονγκ, τη Σεούλ, τη Σιγκαπούρη, τη Στοκχόλμη και στην Αθήνα, στην οδό Σκουφά 17.

Ο Μπλάνικ ζει σε μια έπαυλη στο Μπαθ της Αγγλίας μαζί με 10.000 ζευγάρια Manolos.

Σχεδιάζει δύο συλλογές τον χρόνο, που αποτελούνται από 250 ζευγάρια (ανά σεζόν), αν και τελικώς μόνο 85 σχέδια βγαίνουν στην παραγωγή. Κοστίζουν από 500 ως 2.500 ευρώ.

Πριν δυο χρόνια, η ζωή του έγινε ταινία με τίτλο «Manolo Blahnik: The Boy Who Made Shoes for Lizards» (Μανόλο Μπλάνικ: Το αγόρι που έφτιαχνε παπούτσια για σαύρες).

Στην ταινία εμφανίζεται ο ίδιος ο Μπλάνικ σε παιδική ηλικία να κατασκευάζει μικροσκοπικά παπούτσια για σαύρες από περιτυλίγματα από καραμέλες στην πατρίδα του, στις Κανάριες Νήσους- είναι η ιστορία από την οποία προέρχεται ο τίτλος του ντοκιμαντέρ.

Η ταινία περιλαμβάνει συνεντεύξεις διασήμων από τον χώρο της τέχνης και της μόδας: Άννα Γουίντουρ, Παλόμα Πικάσο, Κάντας Μπίσνελ, Ιμάν, Ριάνα, Ναόμι Κάμπελ, Ισάακ Μιζράι, Ρούπερτ Έβερετ, Τζοακίνο Λάντζα Τομάζι, Ντέιβιντ Μπέιλι, Σαρλότ Ολιμπιά κ.α.