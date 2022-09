Πούτιν σε Μόντι: Θέλουμε να τελειώσει το συντομότερο o πόλεμος στην Ουκρανία

Η Ρωσία επιθυμεί «να τελειώσει το συντομότερο δυνατόν» ο πόλεμος στην Ουκρανία δήλωσε ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν την Παρασκευή, απευθυνόμενος στον πρωθυπουργό της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι, κατά τη διάρκεια της συνάντησης που είχαν ου δύο άνδρες στο Ουζμπεκιστάν.

Ο ινδός πρωθυπουργός επισήμανε ότι η παρούσα χρονική συγκυρία δε συνιστά «εποχή για πολέμους», την ώρα που ο κόσμος βρίσκεται αντιμέτωπος με προκλήσεις όπως η επιτιστική κρίση και οι ανατιμήσεις στην ενέργεια.

«Γνωρίζω ότι η σημερινή εποχή δεν είναι εποχή πολέμου και σας μίλησα στο τηλέφωνο για αυτό», είπε ο Μόντι στον Πούτιν στο περιθώριο της συνεδρίασης του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης (SCO) –του οποίου τα μόνιμα μέλη, εκτός από την Ινδία, περιλαμβάνουν την Κίνα, τη Ρωσία, το Πακιστάν, το Καζακστάν, το Κιργιστάν, το Τατζικιστάν και το Ουζμπεκιστάν–, προσθέτοντας ότι η δημοκρατία, η διπλωματία και ο διάλογος κρατούν τον κόσμο ενωμένο.

Ο Πούτιν, από την πλευρά του, σημείωσε ότι κατανοεί τις ανησυχίες του Μόντι για τον πόλεμο στην Ουκρανία: «Γνωρίζω τη θέση σας σχετικά με τη σύγκρουση στην Ουκρανία και γνωρίζω τις ανησυχίες σας. Θέλουμε όλο αυτό να τελειώσει το συντομότερο δυνατό».

Προσέθεσε, ωστόσο, ότι το Κίεβο είναι εκείνο που θέλει να συνεχίσει να πολεμά, αρνούμενο να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

