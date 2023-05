Partygate και στο Τόκιο: Ο Κισίντα έδιωξε τον γιο του από τη θέση του γραμματέα του

Ο ιάπωνας πρωθυπουργός Φούμιο Κισίντα ανακοίνωσε ότι θα απομακρύνει τον γιο του από τη θέση του γραμματέα του λόγω «ανάρμοστης συμπεριφοράς» στην επίσημη κατοικία.

Αυτό αποφασίστηκε μετά το δημοσίευμα περιοδικού την περασμένη εβδομάδα, σύμφωνα με το οποίο ο Σοτάρο Κισίντα είχε καλέσει φίλους του στην επίσημη κατοικία του επικεφαλής της κυβέρνησης για μια γιορτή το 2022, με φωτογραφίες του γιου του πρωθυπουργού και φίλων του να προσποιούνται ότι δίνουν συνέντευξη Τύπου και έναν καλεσμένο να είναι ξαπλωμένος πάνω σε μια σκάλα στρωμένη με κόκκινο χαλί.

«Η συμπεριφορά του πέρυσι σε δημόσιο χώρο ήταν ανάρμοστη για έναν πολιτικό γραμματέα, και αποφασίσαμε να τον αντικαταστήσουμε», δήλωσε ο Κισίντα σε δημοσιογράφους, διευκρινίζοντας ότι ο γιος του θα παραιτηθεί την Πέμπτη.

Οι αποκαλύψεις έφεραν σε δύσκολη θέση τον Κισίντα, η δημοτικότητα του οποίου είχε ενισχυθεί με την πρόσφατη σύνοδο κορυφής της Ομάδας των Επτά (G7) στη Χιροσίμα.

Ο Φούμιο Κισίντα είχε επιπλήξει τον 32χρονο γιο του αλλά οι επικρίσεις της αντιπολίτευσης εντάθηκαν, ζητώντας την παραίτησή του.

Ο πρωθυπουργός είχε ήδη δεχθεί επικρίσεις σε σχέση με τη στάση του γιου του, ο οποίος χρησιμοποιούσε επίσημα αυτοκίνητα κατά τη διάρκεια των ταξιδιών στην Ευρώπη για να πηγαίνει να αγοράζει σουβενίρ στους υπουργούς.

I would like to explain to my overseas followers.

Next to the prime minister's official residence in Japan is the Prime Minister's official Residential Quarters, The Prime Minister lives here.

Last year, a photo of Shotaro Kishida having a blast at a year-end party held at the… pic.twitter.com/NZ5wYDWEbR

— Satoe Aoki🇯🇵 (@a3o1k4i514) May 29, 2023