Ουάσινγκτον: Συνελήφθησαν η Οκάσιο-Κορτέζ και άλλα 15 μέλη του Κογκρέσου σε διαδήλωση για τις αμβλώσεις

Η Αλεξάντρια Οκάσιο-Κορτέζ, η Ιλχάν Ομάρ, η Αγιάνα Πρέσλεϊ και τουλάχιστον άλλα 13 μέλη του αμερικανικού Κογκρέσου, συνελήφθησαν από την αστυνομία, έξω από το Καπιτώλιο, λόγω διαμαρτυρίας τους για την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου για τις αμβλώσεις.

Οι Δημοκρατικοί βουλευτές και δεκάδες άλλοι διαδηλωτές συνελήφθησαν την Τρίτη στην Ουάσινγκτον.

Οι διαδηλώσεις υπέρ των αμβλώσεων και κατά του Ανωτάτου Δικαστηρίου και των Ρεπουμπλικανών είναι καθημερινές στις ΗΠΑ.

Πολλές από τις συλληφθείσες, ανέβασαν φωτογραφίες από τη σύλληψή τους στους λογαριασμούς τους στα social media.

«Οι εξτρεμιστές Ρεπουμπλικανοί είναι αποφασισμένοι να μας γυρίσουν πίσω στον χρόνο και να αφαιρέσουν τα δικαιώματά μας. Μπορούν να μας συλλάβουν αλλά δεν θα τους επιτρέψουμε να συλλάβουν την ελευθερία», έγραψε η βουλευτής της Μασσαχουσέτης, Κάθριν Κλαρκ, στο Twitter.

The extremist Republicans are determined to take us back in time and take away our rights. They can arrest me, but we won’t allow them to arrest freedom. #AbortionIsHealthcare #BansOffOurBodies pic.twitter.com/EhywtkojrM

— Katherine Clark (@RepKClark) July 19, 2022