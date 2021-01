Οι ηγέτες του κόσμου υποδέχθηκαν με θέρμη την προεδρία Μπάιντεν

Η αλλαγή σκυτάλης στον Λευκό Οίκο προκάλεσε τις αντιδράσεις αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων και, γενικώς, σημαίνοντος πολιτικού προσωπικού από όλον τον κόσμο. Από τα μηνύματα σχεδόν όλων των προσωπικοτήτων γίνεται εύκολα αντιληπτή η ανακούφισή τους από το τέλος της περιόδου Τραμπ.

Η Ρωσία. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι η Ρωσία θα επιδιώξει «καλές σχέσεις με τις ΗΠΑ», ωστόσο, αν θα υπάρξουν θετικά αποτελέσματα, αυτό «θα εξαρτηθεί από τον κ. Μπάιντεν και την ομάδα του». Ο Πεσκόφ δήλωσε ότι ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν έχει «συστηματικά» τοποθετηθεί υπέρ της διατήρησης της συνθήκης ελέγχου των πυρηνικών όπλων, συνεπώς τώρα εναπόκειται στην Ουάσινγκτον να διατηρήσει τα συμπεφωνημένα.

Η Κομισιόν. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν συνεχάρη τους Τζο Μπάιντεν και Κάμαλα Χάρις και είπε ότι οι ΗΠΑ «επέστρεψαν». Μάλιστα στο Twitter διατράνωσε τη χαρά των Ευρωπαίων για την έναρξη της προεδρίας Μπάιντεν (δηλαδή για τον τερματισμό της προεδρίας Τραμπ), υπογραμμίζοντας ότι «η Ευρώπη είναι έτοιμη για τη νέα αρχή».

Congratulations @JoeBiden on being sworn in as President of the United States and @KamalaHarris – the first woman Vice-President of the US!

Thank you for the inspiring inaugural address and for the offer to cooperate.

Europe is ready for a fresh start.#InaugurationDay pic.twitter.com/Re7vaoUlHS

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 20, 2021