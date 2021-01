Ο πρώτος «Δεύτερος Κύριος» των ΗΠA

Κάθε φορά που μία γυναίκα αναδεικνύεται σε ένα υψηλό αξίωμα στην πολιτική, ένα ερώτημα –όχι εντελώς αθώο– επανέρχεται στη συζήτηση μισοαστεία-μισοσοβαρά: και τώρα, τι θα κάνει ο σύζυγός της;

Εχουμε ίσως συνηθίσει τις Πρώτες Κυρίες σε ένα συμβολικό ρόλο δίπλα στον ηγέτη και σε ένα πρόγραμμα περιηγήσεων με άλλες Πρώτες Κυρίες σε μουσεία, ιδρύματα και σχολεία. Τόσο πολύ, ώστε η πιθανή παρουσία ενός συζύγου ανάμεσά τους να φαίνεται παράταιρη.

Τι θα κάνει λοιπόν ο Νταγκ Εμχοφ, ο σύζυγος της Κάμαλα Χάρις, από τις 20 Ιανουαρίου, όταν θα έχει τον ανεπίσημο αλλά και πρωτόγνωρο τίτλο του «Δεύτερου Κυρίου» των ΗΠΑ;

Καταρχάς, όπως γράφει η εφημερίδα Monde, ο Εμχοφ θα έχει την πλήρη ελευθερία να διαμορφώσει από την αρχή έναν ρόλο που ως σήμερα απλώς δεν υπάρχει. Ο SGOTUS (Second Gentleman of the United States) θα είναι δικό του δημιούργημα.

Σύμφωνα με όσα έχει πει –όχι πάντως με πολλές λεπτομέρειες–, ο διακριτικός Εμχοφ θα χρησιμοποιήσει την «εντολή» του για να βοηθήσει την πρόσβαση στη Δικαιοσύνη σε πρόσωπα που είναι σε μειονεκτική θέση.

Ο 56χρονος δικηγόρος, που ειδικεύεται σε υποθέσεις ΜΜΕ, θεαμάτων και σπορ, έχει κερδίσει από καιρό τη συμπάθεια των κοινωνικών δικτύων για τη στήριξη που δείχνει στη σύζυγό του.

Ηταν δίπλα της την εποχή που εγκατέλειψε την καριέρα της για να μπει στην πολιτική, αλλά και στην (αποτυχημένη τελικά) εκστρατεία της να κερδίσει το χρίσμα των Δημοκρατικών. Και ο ίδιος έχει φροντίσει να εγκαταλείψει τη νομική εταιρεία όπου εργαζόταν για να μην υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων με τη σύζυγό του.

Οι ρόλοι είναι όμως διακριτοί: «Είμαι σύζυγος και όχι σύμβουλός της», έχει πει.

Νεοϋορκέζος, από εβραϊκή οικογένεια, ο Εμχοφ έχει από τον πρώτο του γάμο δύο παιδιά, τον Κόουλ και την Ελα, που έχουν πάρει τα ονόματά τους από δύο μεγάλους της τζαζ, τον Τζον Κολτρέιν και την Ελα Φιτζέραλντ. Γνωρίστηκαν με την Κάμαλα Χάρις σε σπίτι φίλων και παντρεύτηκαν έπειτα από κεραυνοβόλο έρωτα το 2014.

Τα παιδιά του αμέσως ένιωσαν πολύ κοντά στην Χάρις, την οποία αποκαλούν Μάμαλα (από το μαμά [mom] και το Κάμαλα). Η Χάρις έχει φιλικές σχέσεις και με την πρώην κυρία Εμχοφ.

Να, λοιπόν, και κάτι άλλο νέο για την νέα αντιπρόεδρο και τον σύζυγό της: μια μεγάλη, πολυσυλλεκτική οικογένεια, έστω και αν τα μέλη της είναι, λόγω Covid, σε κάποια απόσταση.

Ο Εμχοφ, συνεχίζει ο Monde, χρησιμοποιεί τα κοινωνικά δίκτυα για να περάσει το μήνυμα της χρήσης μάσκας και βέβαια για να παρουσιάσει τις πρωτοβουλίες της Χάρις. Αλλά και στιγμές όπως η σύντομη επικοινωνία της Χάρις με τον Τζο Μπάιντεν μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων που τους έχρισαν οριστικά νικητές των εκλογών. Είδαμε μια Χάρις με φόρμα για τζόκινγκ, σε μια κλασική στιγμή τού κάπως στημένου αυθορμητισμού που ζητεί το πολιτικό μάρκετινγκ της εποχής μας.

Σε όλη τη διάρκεια του πολιτικού μαραθωνίου της Χάρις το 2020, πρώτα στις προκριματικές και έπειτα στις προεδρικές εκλογές, ο Εμχοφ επέλεξε να μείνει κυρίως στο παρασκήνιο, αν και γνωρίστηκε με τους συντρόφους των άλλων υποψηφίων, όπως τον Τσάστεν, τον σύζυγο του Πιτ Μπάτιτζετζ.

Φιλικές σχέσεις καλλιέργησε και με την Τζιλ Μπάιντεν, τη μέλλουσα Πρώτη Κυρία, η οποία δεν είχε αφοσιωθεί στα συνήθη καθήκοντα της Δεύτερης Κυρίας, αλλά να συνέχισε να διδάσκει σε πανεπιστήμιο στη Βιρτζίνια.

Αν υπάρχει όμως κάτι που μπορεί να προδιαγράψει το μέλλον του, αυτή είναι η στατιστική. Ως σήμερα, 14 από τις 38 Δεύτερες Κυρίες έγιναν αργότερα στη ζωή τους και Πρώτες Κυρίες. Ισως ο Εμχοφ να έχει την τύχη να γίνει κάποτε, εκτός από πρώτος Δεύτερος Κύριος και ο πρώτος Πρώτος Κύριος.