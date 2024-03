ΟΗΕ: Θύματα της Χαμάς στο Ισραήλ και στη Γάζα υπέστησαν άγρια σεξουαλική βία

Εμπειρογνώμονες του ΟΗΕ ότι «υπάρχουν βάσιμοι λόγοι να πιστεύουμε» ότι περιστατικά άγριας σεξουαλικής βίας –συμπεριλαμβανομένων ομαδικών βιασμών και ακρωτηριασμών γεννητικών οργάνων– σημειώθηκαν σε διάφορες τοποθεσίες του Ισραήλ κατά τη διάρκεια της επίθεσης που εξαπέλυσαν τρομοκράτες της Χαμάς την 7η Οκτωβρίου, αλλά και εναντίον ομήρων στη Γάζα, η οποία συνεχίζεται.

Το Ισραήλ είχε επικρίνει έντονα τον ΟΗΕ και διεθνείς γυναικείες οργανώσεις πως αρνούνταν ότι Ισραηλινές είχαν βιαστεί από τους Παλαιστινίους, και χρειάστηκε έντονη πίεση για τρεις μήνες μέχρι να στείλουν τα Ηνωμένα Εθνη ομάδα εμπειρογνωμόνων στη χώρα.

Η ομάδα των εμπειρογνωμόνων, με επικεφαλής την ειδική απεσταλμένη του ΟΗΕ για τη σεξουαλική βία σε ένοπλες συρράξεις, Πραμίλα Πάτεν, βρέθηκε στο Ισραήλ από τις 29 Ιανουαρίου έως τις 14 Φεβρουαρίου και πραγματοποίησε έρευνα επί του πεδίου και δεκάδες συνεντεύξεις .

Pramila Paten, UN representative for sexual crimes briefing on the report of sexual violence by Hamas on Oct 7.

Her team visited Israel and verified the most heinous acts of sexual violence perpetrated by Hamas, PIJ, armed Gazan civilians and other terrorists.

