Ο Γιάννης στους τελικούς – η Εθνική χωρίς Γιάννη

Η σειρά των ημιτελικών στην ανατολική περιφέρεια του ΝΒΑ εξελίχθηκε σε τιτανομαχία, παρά το γεγονός οτι οι Νετς είχαν αποκτήσει ένα σημαντικό προβάδισμα, κερδίζοντας τα δύο πρώτα παιχνίδια στο γήπεδό τους. Στο συναρπαστικό έβδομο (και τελευταίο) ματς, που κρίθηκε στην παράταση, οι Μιλγουόκι Μπακς νίκησαν τους αντιπάλους τους στο Μπρούκλιν με 111-115, ξημερώματα Κυριακής στην Ελλάδα, και θα αγωνιστούν στους τελικούς της Ανατολής, όπως και πριν από δύο χρόνια.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πραγματοποίησε ένα καταπληκτικό παιχνίδι -από τα καλύτερά του σε τόσο κρίσιμο αγώνα-, σκοράροντας 40 πόντους (8/14 βολές, 13/18 δίποντα, 2/6 τρίποντα). Επιπλέον, μάζεψε 13 ριμπάουντ, μοίρασε 5 ασίστ, κι έκανε μια τάπα και τρία λάθη σε 50 λεπτά. Ολα αυτά, έχοντας να αντιμετωπίσει ένα κοινό που μετρούσε ειρωνικά όταν προσπαθούσε να συγκεντρωθεί στη γραμμή των βολών, πριν σουτάρει.

Παρά το… ρεσιτάλ αγένειας των οπαδών των Νετς, ο ηγέτης των «Ελαφιών» ήταν εξαιρετικός στα πιο καθοριστικά σημεία του ματς. Ιδίως στην τρίτη περίοδο, κατά την οποία πέτυχε 16 πόντους, φτάνοντας τους 31, αλλά και στην παράταση. Συμπρωταγωνιστές του στον θρίαμβο ήταν, ο Κρις Μίντλετον (με 23 πόντους, 10 ριμπάουντ, 6 ασίστ και 5 κλεψίματα) και ο Μπρουκ Λόπεζ (με 19 πόντους και 8 ριμπάουντ). Ο Τζρου Χόλιντεϊ συνεισέφερε 13 πόντους, 8 ασίστ και 7 ριμπάουντ. Πάντως, Χόλιντεϊ και Μίντλετον δεν μπήκαν καλά στον αγώνα. Είχαν συνολικά… 4/22 σουτ στο πρώτο μέρος, που τελείωσε με 53-47 υπέρ των Νετς.

Respect from two superstars after a hard-fought 7-game series filled with incredible performances. #ThatsGame #NBAPlayoffs pic.twitter.com/I8NK3zMyxm

Στο απέναντι «στρατόπεδο», ο Κέβιν Ντουράντ ήταν συγκινητικός. Σταμάτησε στους 48 πόντους (17/36 σουτ), αλλά πάλευε μόνος, χωρίς να ξεκουραστεί ούτε δευτερόλεπτο. Ετσι, στάθηκε μοιραίος για την ομάδα του. Αστόχησε στα δύο τελευταία σουτ, παρότι ήταν εκείνος που είχε στείλει το ματς στην παράταση, με σουτ στο τελευταίο δευτερόλεπτο. Ο Τζέιμς Χάρντεν κοίταζε, μονίμως, πώς θα πάρει το φάουλ, ενώ ο Κάιρι Ιρβινγκ ήταν τραυματίας, και έλειψε πολύ από τους Νετς.

KD FORCES OVERTIME IN GAME 7! 🍿

Don't miss OT in this WIN or GO HOME GAME 7 on TNT. #NBAPlayoffs pic.twitter.com/ntJWam9snL

— NBA (@NBA) June 20, 2021