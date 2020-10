Ο Μπόρις Τζόνσον ανακοίνωσε lockdown ως τον Δεκέμβριο

Η κυβέρνηση Τζόνσον αποφάσισε να επιβάλει εκ νέου lockdown στην Αγγλία για έναν μήνα, από την προσεχή Πέμπτη και έως τις 2 Δεκεμβρίου, αφήνοντας ωστόσο τα σχολεία ανοιχτά για το διάστημα αυτό, σε μια προσπάθεια να περιορίσει το δεύτερο κύμα της επιδημίας του κορονοϊού που απειλεί να προκαλέσει ασφυξία στο εθνικό σύστημα υγείας, το περίφημο NHS.

«Ο ιός εξαπλώνεται ακόμα πιο γρήγορα από ό,τι στο χειρότερο σενάριο που είχαν εξετάσει οι επιστημονικοί μας σύμβουλοι. Είναι η ώρα να λάβουμε μέτρα καθώς δεν υπάρχει επιλογή», δήλωσε ο πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον το Σάββατο κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου από τη Ντάουνινγκ Στριτ, έχοντας δίπλα του τους επιστημονικούς και ιατρικούς συμβούλους του.

«Οι γιατροί και οι νοσηλευτές θα αναγκαστούν να διαλέγουν ανάμεσα στο να σώζουν ασθενείς με Covid-19 και ασθενείς χωρίς Covid-19» προειδοποίησε ο Τζόνσον, για να εξηγήσει γιατί είναι αναγκαίο το κλείσιμο της εστίασης και άλλων δραστηριοτήτων, ώστε να αντέξει το NHS.

