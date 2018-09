«Ντρεπόμουν πολύ να μιλήσω για τη σεξουαλική παρενόχληση»

Η ηθοποιός Κάρα Ντελεβίν ήταν από τις πρώτες που έσπασαν τη σιωπή τους σχετικά με τη σεξουαλική παρενόχληση που είχε υποστεί από τον διαβόητο πλέον παραγωγό του Χόλιγουντ Χάρβεϊ Γουάινσταϊν. Ο άλλοτε πανίσχυρος άνδρας του αμερικανικού σινεμά, την είχε βάλει να φιλήσει μπροστά του μία άλλη ηθοποιό, κάνοντας κατάχρηση της εξουσίας του και επίδειξη των ορέξεών του.

Οπως αναφέρει ο Guardian, η ίδια, αποφάσισε τώρα να εξηγήσει τον λόγο για τον οποίο δεν είχε μιλήσει για όλα αυτά πολύ νωρίτερα.

«Ενιωσα ντροπή για ό,τι είχε συμβεί και δεν ήθελα να μιλήσω δημοσίως καταστρέφοντας τη ζωή κάποιου» έγραψε η Ντελεβίν στο Instagram, με hashtag #WhyIDidntReport. Το νέο αυτό trend στο Twitter, έρχεται ουσιαστικά ως απάντηση στην υπόθεση του Μπρετ Κάβανο, δικαστή που έχει προτείνει ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για το Ανώτατο Δικαστήριο. Τον βαραίνουν καταγγελίες για σεξουαλική παρενόχληση, υποθέσεις που πηγαίνουν μέχρι και 36 χρόνια πίσω.

Εριστικός ως συνήθως ο Τραμπ, αναρωτήθηκε δημοσίως την Τετάρτη 26 Σεπτεμβρίου 2018 γιατί αυτές οι γυναίκες δεν είχαν μιλήσει τότε και έμεναν σιωπηλές όλα αυτά τα χρόνια. Και κάπως έτσι, καταφθάνουν απαντήσεις από πολλές ομοιοπαθούσες, οι οποίες εξηγούν πόσο δύσκολο είναι για μία γυναίκα να βγει και να μιλήσει ανοιχτά για κάτι τέτοιο.

«Δίσταζα πολύ να μιλήσω γι’ αυτό. Δεν ήθελα να πληγώσω την οικογένειά του. Ενιωθα ένοχη, λες κι εγώ είχα κάνει κάτι λάθος. Την ίδια στιγμή ένιωθα τρομοκρατημένηη σκέψη ότι κάτι παρόμοιο είχε σκεφτεί και σε πολλές άλλες γυναίκες που γνωρίζω και καμία δεν είπε τίποτα, εξαιτίας του φόβου» έγραψε η Ντελεβίν στην ανάρτησή της.

Στην ίδια λογική, εξήγησε τόσο η ηθοποιός Μίρα Σορβίνο όσο και η Ασλεϊ Τζαντ τους λόγους που τους κράτησαν δέσμιες της σιωπής τόσα χρόνια. «Την πρώτη φορά που μίλησα ανοιχτά ως έφηβη για μία σοβαρή σεξουαλική επίθεση που είχα βιώσει δεν κατάφερα τίποτα και αργότερα σκέφτηκα ότι δεν ήμουν αρκετά σημαντική για να κάνω τη διαφορά. Εκανα λάθος» εξήγησε η Σορβίνο.

«Την πρώτη φορά που μου συνέβη ήμουν επτά ετών. Το είπα στους πρώτους ενήλικες που βρήκα μπροστά μου. Μου είπαν «έλα τώρα, είναι ένας γλυκός γεράκος, δεν το εννοούσε». Κι όταν έπεσα θύμα βιασμού στα 15 μου, μόνο στο προσωπικό μου ημερολόγιο το είπα. Κι όταν το διάβασε κάποια ενήλικη, με κατηγόρησε κι από πάνω, ότι έκανα σεξ με κάποιον μεγαλύτερό μου» ήταν η αποστομωτική απάντηση της Ασλεϊ Τζαντ μέσω Twitter.

