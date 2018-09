Η δούκισσα Μέγκαν έκλεισε η ίδια την πόρτα στο αυτοκίνητο – και έγινε θέμα!

Η κίνηση μπορεί να δείχνει πολύ κοινότυπη, ωστόσο προκάλεσε πάμπολλα σχόλια στη Βρετανία: η Μέγκαν, η δούκισσα του Σάσεξ, έκλεισε η ίδια την πόρτα της στο αυτοκίνητο!

Το περιστατικό σημειώθηκε την Τρίτη, έξω από τη Βασιλική Ακαδημία Τεχνών του Λονδίνου, όπου η Μέγκαν -η σύζυγος του πρίγκιπα Χάρι- επρόκειτο να παραστεί στα εγκαίνια έκθεσης αφιερωμένης στις τέχνες και στον πολιτισμό της Ωκεανίας, πραγματοποιώντας το πρώτο σόλο επίσημο καθήκον της.

Ένα πολυτελές μαύρο αυτοκίνητο σταματά μπροστά από το κτίριο. Η 37χρονη δούκισσα βγαίνει από αυτό και, αντίθετα από τις πρέπουσες συνήθειες για την περίσταση, κλείνει μόνη της την πόρτα του αυτοκινήτου – μια κίνηση απόλυτα φυσιολογική και χωρίς να προσελκύσει ιδιαίτερα την προσοχή.

Σε μια χώρα όπου η ζωή των μελών της βασιλικής οικογένειας εξετάζεται συνεχώς και με μεγεθυντικό φακό, το περιστατικό δεν παρέλειψε να προκαλέσει πλήθος σχολίων – και να διχάσει.

«Είναι κάτι που ειδικά η βασίλισσα και η Κέιτ Μίντλετον (η συννυφάδα τής Μέγκαν) δεν θα έκαναν ποτέ δημόσια», υπογραμμίζει το ταμπλόιντ The Mirror.

