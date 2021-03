Νέος τρομακτικός σεισμός 8,1 Ρίχτερ στη Νέα Ζηλανδία

Εντονη σεισμική δραστηριότητα παρατηρήθηκε το βράδυ της Πέμπτης στη θαλάσσια περιοχή κοντά στη Νέα Ζηλανδία. Συγκεκριμένα, περίπου στις 21:30 (ώρα Ελλάδας) ο Εγκέλαδος «χτύπησε» για τρίτη φορά στα νησιά Κερμάντεκ, αυτήν τη φορά με 8,1 Ρίχτερ, σύμφωνα με την εκτίμηση των τοπικών Αρχών (το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο αρχικά υπολόγισε τη δόνηση 7,9 Ρίχτερ). Ο σεισμός προερχόταν από εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων και έγινε σε θαλάσσια περιοχή.

«Εκκενώστε την περιοχή άμεσα. Μην καθυστερείτε. Ενα καταστροφικό τσουνάμι είναι πολύ πιθανό» ήταν το μήνυμα των Αρχών προς τους κατοίκους των παραθαλάσσιων περιοχών του Βόρειου Νησιού, οι οποίοι μετακινήθηκαν με κάθε τρόπο σε περιοχές με μεγαλύτερο υψόμετρο.

Η πρόβλεψη των ειδικών αναφέρει ότι νησιωτικές χώρες όπως το Βανουάτου και η Νέα Καληδονία διατρέχουν κίνδυνο να πληγούν από κύματα ύψους 3 μέτρων!

Υπενθυμίζεται ότι, είχε προηγηθεί σεισμική δόνηση μεγέθους 6,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σε απόσταση 180 χιλιομέτρων βορειοανατολικά της πόλης Γκίζμπορν, στο Βόρειο Νησί της Νέας Ζηλανδίας.

Ακολούθησε, αργότερα, δόνηση 7,2 Ρίχτερ στα νησιά Κερμάντεκ, που πάλι έβαλε σε κατάσταση συναγερμού τις Αρχές. Μάλιστα, ζήτησαν από τους πολίτες στο Μπέι οφ Aϊλαντς και το Γουανγκαρέι να μην πλησιάζουν τις ακτές.

Αμέσως μετά τον πρώτο σεισμό στα νησιά Κερμάντεκ, οι κάτοικοι της Αμερικανικής Σαμόα μετακινήθηκαν σε περιοχές της ενδοχώρας με μεγάλο υψόμετρο.

Evacuating to higher ground in American Samoa (Utulei) due to Tsunami warning & 7.3 magnitude earthquake (N of New Zealand). First wave expected at 10:19 AM AST 🌊 🇦🇸 🚨 #Weather #TsunamiWarning #Earthquake pic.twitter.com/sDiDyhwfrJ

— P.T. Reid (@PTReid684) March 4, 2021